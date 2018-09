Stiri pe aceeasi tema

- Aflat la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, la New York, Donald Trump a acuzat China de amestec in alegerile de la jumatatea mandatului, care vor avea loc in noiembrie in Statele Unite. Presedintele american nu a dat insa detalii. "Din pacate, am constatat ca China incearca…

- Razboiul comercial dintre Statele Unite si China s-a agravat marti, dupa ce Beijingul a anuntat tarife pentru marfuri americane in valoare de 60 de miliarde de dolari, ca reactie la tarifele introduse de presedintele american Donald Trump pentru produse chinezesti de 200 de miliarde de dolari, transmite…

- Ministrii de Externe din cele cinci state parti ale acordului in dosarul nuclear nuclear se reunesc vineri, la Viena, pentru prima oara de la retragerea Statelor Unite din acest pact, in mai, a anuntat marti agentia oficiala iraniana Irna, relateaza AFP conform News.ro . ”In cadrul acestei reuniuni…