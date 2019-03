Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PMP, Eugen Tomac, anunta ca a participat la un eveniment organizat la resedinta lui Donald Trump din Florida, ocazie cu care i-a adresat presedintelui SUA invitatia de a vizita Romania. "Am fost invitat la resedinta din Florida a Presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, la o…

- "Acasa la Presedintele Trump. In aceasta seara am fost invitat la resedinta din Florida a Presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, la o cina festiva organzata de Partidul Republican cu prilejul "Lincoln Day". Am raspuns acestei invitatii din partea partenerilor mei politici din Statele Unite,…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a dat o puternica lovitura de imagine cu puțina vreme inaintea alegerilor europarlamentare. El a fost invitat in SUA de Partidul Republican la ”Lincoln Day” sarbatorita pe domeniul personal al președintelui SUA, Donald Trump, in Florida la reședința Mar-a-Lago.Vezi…

- Presedintele american Donald Trump se va intalni vineri, la resedinta sa din Florida, cu lideri din Bahamas, Republica Dominicana, Haiti, Jamaica si Saint Lucia pentru a discuta practicile economice ale Chinei si situatia din Venezuela, a anuntat marti Casa Alba, relateaza Reuters preluata de Agerpres.…

- Președintele PMP Eugen Tomac, aflat intr-o vizita la Washington, s-a intalnit cu Kellyanne Conway, consilierul președintelui SUA, și a adresat o invitație liderului de la Casa Alba, Donald Trump, de a veni in Romania. Aceasta i-a raspuns ca se va gandi serios la propunerea „care suna bine”.„Doamna…

- Ceaușescu este primit cu un grandios spectacol de propaganda, model pe care ulterior l-a impus și in Romania. Trupa Pet Shop Boys a vandut peste 50 de milioane de albume in intreaga lume. Pet Shop Boys a lansat saptamana trecuta o noua melodie care se vrea a fi o șarja satirica in special…

- Uniunea Europeana se afla pe punctul de a lansa un canal alternativ pentru a trimite bani Iranului, care ar ocoli sanctiunile SUA. împotriva republicii islamice, a declarat luni ministrul de Externe al Germaniei. "Vehicul cu destinatie speciala" sau SPV face parte din eforturile UE de…