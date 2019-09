Stiri pe aceeasi tema

- Fostul vicepreședinte american Joe Biden i-a solicitat președintelui Donald Trump sa publice transcrierea unei convorbiri telefonice pentru care acesta este acuzat ca a cerut Ucrainei sa-l ancheteze pe rivalul sau politic, informeaza site-ul postului CNBC, citat de Mediafax.Biden a declarat…

- Vizita președintelui Klaus Iohannis in Statele Unite ale Americii a fost un succes și „a confirmat increderea de care se bucura președintele Romaniei la Casa Alba", a apreciat deputatul PNL de Suceava Angelica Fador. Ea a declarat, sambata, intr-o conferința de presa, ca a fost „o ...

- Opoziția Romaniei fața de Nord Stream 2 și resursele energetice din Marea Neagra, cooperarea militara, tehnologia 5G, lupta impotriva corupției și intrarea Romaniei in Visa Waiver se numara prin subiectele pe care Klaus Iohannis și Donald Trump au batut palma, marți, in Biroul Oval din Casa Alba.…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat, in urma vizitei pe care a avut-o Klaus Iohannis la Casa Alba, ca susține Romania pentru a deveni elibila pentru Programul Visa Waiver, adica eliminarea vizelor pentru romani.

- Klaus Iohannis in dialog cu președintele SUA, Donald Trump, in Biroul Oval de la Casa Alba. Ambii președinți au facut declarații și și-au aratat emoția și placerea de a se reintalni intr-o formula euroatlantica prioritizata in jurul securatații, a vizelor și a angajamentului fața de cetațeni.

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintii Romaniei si Statelor Unite ale Americii, Klaus Iohannis si Donald Trump, vor adopta marti, la Washington, o declaratie comuna care priveste intarirea relatiilor dintre cele doua state. Klaus Iohannis urmeaza sa fie primit,…

- Consultantul politic Cozmin Gușa a prezentat un scenariu legat de scandal politic care il implica pe Joe Biden și legaturile sale "necurate" de afaceri, in Romania sau Ucraina, care ar putea reprezenta "glonțul de aur" al campaniei electrole din SUA, prin care echipa Trump poate caștiga meciul cu…

