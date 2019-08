Stiri pe aceeasi tema

- Cu doua luni inainte de campania pentru prezidentiale, Klaus Iohannis va fi primit la Casa Alba de Donald Trump. Vor fi trei mari teme pe agenda discutiilor: problema vizelor, investitiile SUA in Marea Neagra, franate de PSD, si prezenta militarilor americani in Romania.

- Iohannis le-a precizat jurnalistilor, in discutia informala de marti, ca exista chestiuni foarte importante privind relatia Romania-SUA care trebuiau reiterate – atat parteneriatul strategic, cat si relatia economica, relatiile privind politica energetica, dar si sumele alocate apararii, adica celebra…

- Presedintele rus Vladimir Putin va efectua pe 19 august o vizita oficiala de lucru in Franta si se va intalni cu omologul sau francez Emmanuel Macron, a anuntat marti Kremlinul, informeaza agentia EFE. Asta se intampla cu o zi inainte de intalnirea Klaus Iohannis - Donald Trump, de la Casa Alba,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, il va primi pe presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, la Casa Alba, pe 20 august, anunta marti intr un comunicat presedintia americana, potrivit Agerpres.Cei doi lideri vor discuta despre cea mai buna abordare a provocarilor de securitate comune cu care se confrunta SUA…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a postat joi un tweet amenintator la adresa Iranului, dupa doborarea unei drone americane, afirmand apoi in fata jurnalistilor ca in curand vor afla daca SUA vor recurge la represalii, relateaza AFP si Reuters,''Iranul a facut o mare greseala!'', a scris liderul…

- Presedintele american Donald Trump a spus ca are in vedere impunerea de sanctiuni care ar viza gazoductul ruso-german Nord Stream 2 din Rusia spre Europa, avertizand ca Germania ar putea deveni un "ostatic" al Moscovei, relateaza miercuri dpa."Analizam aceasta problema", a spus Trump la Casa…