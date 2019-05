Donald Trump: "Biden 2020 îmi aminteşte de Trump 2016 Trump l-a portretizat pe Biden ca fiind favoritul clar, chiar daca are anumite defecte, notand ca Biden a gresit recent numele premierului britanic. „Ma uit la situatia lui ca la cursa mea”, a afirmat Trump facand referire la propriul sau succes in alegerile interne ale Partidului Republican in 2016.



Amintindu-si de momentul in care a anuntat ca va candida, la Trump Tower in 2015, Trump a afirmat: „Daca va amintiti, din ziua in care am coborat pe scarile rulante pana la sfarsitul alegerilor, am fost pe prima pozitie. Am fost in centrul scenei la fiecare dezbatere. Nimeni nu a fost… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump se declara ”foarte surprins” de faptul ca fiul sau mai mare a fost convocat in Senat, la Comisia Informatiilor, relateaza The Associated Press, potrivit news.ro.Locatarul Casei Albe a facut aceste declaratii joi, dupa ce AP si alte publicatii au dezvaluit…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca liderul nord-coreean Kim Jong Un ar trebui sa primeasca garantii de securitate din partea comunitatii internationale, transmite DPA. Intr-o alocutiune televizata dupa intalnirea de la Vladivostok cu Kim, Putin a sustinut ca dezarmarea Coreei de Nord…

- Presedintele american Donald Trump si-a reiterat, marti, acuzatiile in directia presei ca a relatat in mod ''partinitor'' despre ancheta privind o implicare a Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, calificand din nou media drept ''dusman al poporului'', relateaza…

- Donald Trump a anulat cateva sanctiuni impuse de administratia sa cu o zi inainte Coreei de Nord. Presedintele american a anuntat pe Twitter ca anuleaza hotararile impuse de Departamentul Trezoreriei, fara alte amanunte. Se crede ca s-a referit la sanctiunile care vizeaza de fapt doua companii chineze…

- Sanders, in varsta de 77 de ani si originar din Brooklyn, cartierul new-yorkez unde a decis sa-si lanseze campania pentru alegerile primare democrate, si-a anuntat candidatura la presedintia SUA la 19 februarie cu obiectivul de a-l "detrona" pe actualul lider de la Casa Alba, republicanul Donald…

- Presedintele american, Donald Trump, i-a cerut lui John Kelly, seful staff-ului sau de la acea vreme, sa ii ofere lui Jared Kuhsner, ginerele sau, acces la informatii clasificate. Oficialii administratiei au fost ingrijorati de acest lucru, ceea ce l-a determinat pe John Kelly sa redacteze…

- Presedintele american a incheiat discutiile cu doua ore mai devreme decat era prevazut in programul initial, dupa ce Kim i-a cerut sa renunte la toate sanctiunile economice impotriva Coreei de Nord. In schimb, nu a oferit denuclearizare totala asa cum a cerut administratia americana. Asa ca summitul…

- Președintele rus Vladimir Putin reprezinta o amenințare pentru democrații, a afirmat marți secretarul american de Stat Mike Pompeo, la sosirea în Slovacia, una dintre etapele turneului din Europa centrala pentru contrarea influenței în creștere a Rusiei și Chinei, scrie AFP."Vladimir…