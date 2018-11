Donald Trump avertizează Iranul într-o manieră ''Game of Thrones'';…

Donald Trump a publicat vineri pe Twitter mesajul "Sanctions are coming" ("Sanctiunile vin"), deturnand sensul unei fraze celebre din universul serialului TV "Game of Thrones" pentru a saluta apropiata reimplementare a sanctiunilor contra autoritatilor de la Teheran, ridicate in urma acordului international din 2015 ce vizeaza dosarul nuclear iranian, din care Statele Unite s-au retras ulterior, informeaza AFP.

