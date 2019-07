Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni ca Iranul "se joaca cu focul", dupa ce Administrația de la Teheran a anunțat depașirea limitei stocurilor de uraniu îmbogatit stabilita prin Acordul nuclear semnat cu marile puteri, informeaza Mediafax citând publicația The Hill.…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat marți ca țara sa este foarte pregatita în ceea ce privește Iranul, pe fondul tensiunilor în creștere dintre cele doua state, informeaza Mediafax citând Reuters. Situația dintre Washington și Teheran este extrem de tensionata…

- Iranul a respins apelul Franței privind intensificarea dialogului privind programul sau nuclear, afirmând ca va discuta despre acordul semnat în 2015 doar cu marile puteri, relateaza site-ul postului France 24 preluat de Mediafax.Afirmația a fost facuta în contextul în care…

- Capacitatea Iranului de îmbogațire a uraniului este de patru ori mai mare fața de nivelul înregistrat înaintea tensiunilor cu Statele Unite privind Acordul nuclear iranian, au declarat mai mulți oficiali iranieni, citați de Associated Press, conform Mediafax.Oficialii iranieni au…

- In contextul tensiunilor generate de sanctiunile impuse de SUA dupa retragerea din Acordul atomic iranian, presedintele SUA, Donald Trump, s-a aratat deschis negocierilor cu regimul de la Teheran. "Ceea ce as vrea sa vad din partea Iranului ar fi sa ma sune", a declarat liderul de la Casa Alba.La…

- Teheranul a decis sa inceteze aplicarea 'unora' dintre 'angajamentele sale' luate in cadrul acordului nuclear incheiat cu puterile mondiale in 2015, a indicat miercuri Ministerul de Externe iranian intr-un comunicat, citat de AFP si Reuters, scrie agerpres.ro. Decizia a fost adusa la cunostinta…

- Iranul va anunta retragerea sa partiala din acordul nuclear semnat cu puterile mondiale, la un an dupa ce presedintele american Donald Trump a retras SUA din tratatul semnat in 2015, a anuntat Teheranul, relateaza The Guardian potrivit news.ro.„Masurile de reciprocitate” anuntate miercuri…