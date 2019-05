Presedintele american, Donald Trump, a avertizat Iranul inca o data luni, afirmand ca ar fi "o mare greseala" daca "se va intampla ceva", in contextul in care Washingtonul acuza Teheranul ca pregateste "atacuri" impotriva intereselor americane in Orientul Mijlociu, relateaza AFP.



"Daca fac ceva, vor suferi enorm", a declarat liderul administratiei americane in cursul unei intalniri cu premierul ungar Viktor Orban.



"Vom vedea ce se va petrece cu Iranul", a continuat el, subliniind ca va fi "o mare problema" pentru Teheran daca "se va intampla ceva". "Nu vor fi multumiti",…