Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a avertizat, vineri, ca ar putea captura o nava britanica in cazul in care Marea Britanie nu elibereaza petrolierul sechestrat joi, in Gibraltar. Mohsen Rezai, unul dintre comandantii Gardienilor Revolutiei din Iran, a transmis ca, "daca Marea Britanie nu elibereaza petrolierul iranian, este…

- Statele Unite "nu vor permite niciodata Iranului sa dezvolte arme nucleare", a anuntat luni Casa Alba dupa ce Teheranul a depasit limita impusa la rezervele sale de uraniu imbogatit prin acordul international din 2015 privind programul sau nuclear, relateaza AFP. "A fost o greseala in…

- Statele Unite nu vor permite Iranului sa se doteze cu arme atomice, a declarat sambata presedintele Donald Trump, subliniind ca, daca Teheranul accepta aceasta conditie, el va fi "cel mai bun prieten". "Nu vom permite Iranului sa se doteze cu arme nucleare; cand vor accepta acest lucru, vor fi o tara…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat sambata ca Statele Unite vor impune luni noi sanctiuni "majore" impotriva Iranului, la cateva ore dupa ce afirmase ca daca Republica Islamica renunta la programul sau nuclear, el va fi "cel mai bun prieten" al sau, relateaza AFP. "Introducem…

- Statele Unite nu vor permite Iranului sa se doteze cu arme atomice, a declarat sambata presedintele Donald Trump, subliniind ca, daca Teheranul accepta aceasta conditie, el va fi "cel mai bun prieten", relateaza MEDIAFAX."Nu vom permite Iranului sa se doteze cu arme nucleare; cand vor accepta…

- Ayatollahul Ali Khamenei a declarat marți ca Teheranul nu va fi "amagit" de propunerea președintelui american Donald Trump privind negocierile și nu va renunța la programul sau nuclear, relateaza Mediafax, citând cotidianul The New York Times. Tensiunile din relațiile între…

- Situatia actuala nu se preteaza la negocieri cu Statele Unite, a apreciat marti presedintele iranian Hassan Rohani, acuzand Washingtonul ca poarta un ”razboi economic” impotriva Iranului, in urma retragerii americane din Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian si reimpunerii sanctiunilor…

- Administratia islamista de la Teheran a refuzat, vineri, orice dialog cu Statele Unite, iar un cleric iranian a amenintat ca un portavion american ar putea fi atacat, in contextul amplificarii tensiunilor bilaterale.In contextul tensiunilor generate de sanctiunile impuse de SUA dupa retragerea…