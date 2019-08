Presedintele american Donald Trump a lansat duminica un avertisment la adresa Chinei, asigurand ca o reprimare a manifestantilor din Hong Kong, similara zdrobirii revoltei din Piata Tiananmen, ar dauna discutiilor privind incheierea unui acord comercial sino-american, informeaza AFP.



"Ma gandesc ca ar fi foarte dificil de incheiat un acord daca vor practica violenta (...) daca va fi un alt Tiananmen", a declarat Trump ziaristilor in New Jersey, in contextul in care sute de mii de manifestanti pro-democratie au protestat duminica din nou, pasnic, pe strazile din Hong Kong.



