Donald Trump avertizează că SUA vor răspunde "cu mare forţă" dacă Iranul îi va ataca interesele „Cred ca Iranul ar face o mare greseala daca fac ceva. Daca vor face ceva, vom raspunde cu o mare forta dar deocamdata nu avem vreun semnal ca ar fi cazul", a afirmat Trump luni seara, scrie news.ro. Comentariile sale vin dupa ce doua surse guvernamentale au afirmat ca Statele Unite suspecteaza ca militiile siite, care au legaturi cu Teheranul, au lansat o racheta duminica in Zona Verde din Bagdad, unde se afla mai multe ambasade. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

