- Presedintele SUA, Donald Trump, a avertizat joi, de Ziua Recunostintei, ca ar putea lua decizia sa inchida complet frontiera Statelor Unite cu Mexicul in cazul in care Washingtonul ajunge la concluzia ca autoritatile mexicane au pierdut "controlul" asupra partii lor de granita.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a repetat joi amenintarea ca va inchide complet frontiera cu Mexicul si a autorizat militarii americani adusi in sprijinul granicerilor si vamesilor sa foloseasca in acest scop forte letale, informeaza agențiile DPA si Reuters, citate de Agerpres. "Daca va…

- Presedintele american Donald Trump a nominalizat, marti, un general al Armatei iesit la pensie pentru functia de ambasador al Statelor Unite in Arabia Saudita, in contextul in care Washingtonul se confrunta cu presiuni la nivel international pentru a reactiona in cazul uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi…

- Presedintele american, Donald Trump, a somat, joi, Administratia mexicana sa opreasca afluxul de imigranti sud-americani, avertizand ca, in caz contrar, va mobiliza armata SUA pentru a inchide frontiera cu Mexicul."Ma uit la asaltul coordonat de Partidul Democrat (ei vor frontiere deschise si ...

- Presedintele american Donald Trump a avertizat guvernul sirian, marti, in cadrul sesiunii anuale a Adunarii Generale a ONU, ce are loc la New York, impotriva folosirii armelor chimice, afirmand ca Washingtonul va "raspunde" la orice astfel de actiune, relateaza dpa. El a cerut de asemenea…

- Problema ”denuclearizarii” este o prioritate pentru presedintele sud-coreean Moon Jae-in, care efectueaza saptamana aceasta o vizita la Phenian, in vederea celui de-al treilea summit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat luni presedintia sud-coreeana, relateaza AFP. Moon efectueaza marti o…