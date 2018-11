Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a repetat joi amenintarea ca va inchide complet frontiera cu Mexicul si a autorizat militarii americani adusi in sprijinul granicerilor si vamesilor sa foloseasca in acest scop forte letale, informeaza agențiile DPA si Reuters, citate de Agerpres. "Daca va…

- Presedintele SUA Donald Trump are in vedere un plan de interzicere a intrarii imigrantilor pe la frontiera de sud a SUA cu Mexicul precum si a acordarii de azil acestora, scrie cotidianul Washington Post.

- Problema ”denuclearizarii” este o prioritate pentru presedintele sud-coreean Moon Jae-in, care efectueaza saptamana aceasta o vizita la Phenian, in vederea celui de-al treilea summit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat luni presedintia sud-coreeana, relateaza AFP. Moon efectueaza marti o…