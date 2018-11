Stiri pe aceeasi tema

- Luni, o caravana cu mii de migranti din America Centrala a trecut raul Suchiate din Guatemala in Mexic și si-a continuat deplasarea spre Statele Unite. Migranții mai au de strabatut sute de km pana la frontiera americana. Scenele surprinse in timp ce sutele de migranți au travesat raul Suchiate, unii…

- Doua distrugatoare americane au intrat luni in Stramtoarea Taiwan, care separa China continentala de insula, intr-un moment in care tensiunile dintre Beijing si Washington au crescut, a declarat un purtator de cuvant al Pentagonului, colonelul Rob Manning, relateaza AFP prluata de Agerpres. …

- La peste o saptamana de cand a pornit din Honduras, o caravana a migrantilor a avansat duminica prin Mexic spre SUA, in ciuda avertizarilor din partea presedintelui american Donald Trump si a guvernului mexican, relateaza dpa. Mii de barbati, femei si copii au avansat 40 de kilometri pe…

- Bombardiere americane au survolat in ultimele zile Marea Chinei, unde Beijingul a militarizat insule disputate, in contextul in care tensiunile dintre cele doua tari au escaladat in urma razboiului comercial lansat de presedintele SUA, Donald Trump, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Mai multe…

