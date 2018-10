Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Donald Trump, a acuzat presa americana ca se folosește de cazul bombelor artizanale trimise unor oponenți ai sai pentru a marca puncte politice impotriva sa, informeaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax. Trump a declarat, vineri, la un miting electoral in Charlotte,…

- Presedintele american, Donald Trump, a condamnat din nou miercuri seara trimiterea de colete explozive mai multor critici ai sai, printre care canalul de televiziune CNN, indemnand in acelasi timp media "sa inceteze ostilitatile", relateaza AFP preluata de Agerpres "Guvernul federal desfasoara…

- Președintele american Donald Trump s-ar putea intalni din nou cu omologul sau rus Vladimir Putin in capitala Finlandei, Helsinki, in primavara anului viitor, a scris miercuri cotidianul Helsingin Sanomat in ediția sa online, citand surse, transmite Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a acuzat, fara a aduce dovezi, companiile care administreaza retelele de socializare ca se amesteca in viitoarele alegeri de la mijloc de mandat din noiembrie, spunand ca aceste firme sunt 'super-liberale', conform unui interviu aparut miercuri in Daily Caller,…

- Inainte de a muri, senatorul John McCain a scris un ultim mesaj care a fost citit public luni și in care spune ca ”A trait și a murit mandru ca a fost american” și iși exprima speranța ca țara va trece peste actuala situație grea in care se afla, mai puternica decat inainte. In mesajul sau l-a atacat…

- Presa internationala aloca spatii largi reactiilor lui Donald Trump dupa acuzatiile pe care i le-a adus fostul lui avocat, Michael Cohen, care a declarat sub juramânt ca la cererea lui Donald Trump el a cumparat tacerea a doua presupuse amante ale acestuia „pentru a influenta alegerile”…

- Președintele rus Vladimir Putin și cancelarul german Angela Merkel ar putea adopta o pozitie comuna fata de noile masuri economice impuse de președintele american Donald Trump, scrie The New York Times. „Atat Rusia, cat și Germania sunt afectate de noile taxe pe aluminiu și oțel, și ambele se tem de…