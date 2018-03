Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump este „obsedat” cu Amazon, arata un nou raport, si cauta masuri legale pentru a dobori gigantul, potrivit Business Insider. Potrivit lui Jonathan Swan, de la publicatia Axios, Trump crede ca Amazon este o forta negativa pentru retailerii locali si vrea sa gaseasca…

- Kim Jong-un a fost primit cu mare pompa la Beijing in cadrul primei sale vizite – secrete – in China, in care s-a pronuntat in favoarea ”denuclearizarii” intregii Corei, inaintea unui summit asteptat cu Donald Trump, relateaza AFP. Intr-un mesaj postat pe Twitter, presedintele american si-a exprimat…

- Carmen Șerban nu a fost lasata sa urce in avion, destinația finala fiind New York, unde trebuia sa susțina doua spectacole in weekendul consumat, pe 23 și 24 martie. Solista a cerut astazi explicații ambasadei de la București, unde a fost și vineri. Dupa ce a facut cale intoarsa de la aeroport, Carmen…

- Bursa din New York a inregistrat cel mai amplu declin saptamanal de dupa 2016, pe fondul unei evolutii negative generalizate a pietelor de capital, din cauza temerilor ca un razboi comercial si dobanzile mai mari pentru credite ar putea incetini cresterea economiei mondiale, relateaza Bloomberg.

- Masura va da timp organizatiilor de lobby si parlamentarilor sa modifice lista de 1.300 de produse propuse. China va avea la randul ei timp sa raspunda actiunilor intreprinse de Trump, fiind limitat astfel riscul unei reactii dure din partea Beijing-ului, iar presedintele american a avut un ton conciliant…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi, într-un mesaj pe Twitter, înlocuirea consilierului sau pe probleme de securitate nationala, H.R. McMaster, cu ultraconservatorul John Bolton, fost ambasador la Statelor Unite la ONU, relateaza AFP. "Sunt bucuros sa anunt ca,…

- Un vehicul autonom apartinand Uber a fost implicat intr-un accident care s-a soldat cu moartea unui pieton, in Statele Unite, a anuntat compania, care a decis ulterior sa-si suspende programul de circulatie a masinilor fara sofer, relateaza AFP conform News.ro . Accidentul a avut loc luni, in orasul…

- Apa imbuteliata comercializata de companii importante din intreaga lume este contaminata cu microparticule de plastic ale caror efecte periculoase asupra sanatatii sunt nedeterminate, conform unui studiu realizat de oamenii de stiinta, citat joi de AFP. Cercetatorii au testat peste 250…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat miercuri ca decizia presedintelui american Donald Trump de a impune taxe suplimentare pentru importurile de otel si aluminiu reprezinta "un semn rau pentru relatiile transatlantice" si a cerut demararea unor negocieri comerciale cu SUA.…

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorand avertismentele repetate ale mai multor aliati, in frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile. "Daca vreti sa evitati aceste tarife, instalati-va…

- Peste 2.200 de curse aeriene au fost anulate, miercuri, din cauza viscolului, pe Coasta de Est a Statelor Unite, informeaza postul CNBC. Cele mai multe curse aeriene anulate sunt pe aeroporturile din Boston, Philadelphia si New York. Administratia Aeronautica Federala (FAA) a comunicat…

- Aeroporturile de pe coasta de est a Statelor Unite au anulat aproximativ 2000 de zboruri care trebuiau sa decoleze in urmatoarele ore din cauza unei furtuni puternice care urmeaza sa loveasca statele de pe coasta, scrie EFE citat de Agerpres . De pe aeroportul JFK din New Yoork, cel mai mare aeroport…

- "Exista programe pentru rachete care se pot deplasa pe cateva sute de kilometri, care nu sunt compatibile cu rezolutiile Consiliului de Securitate al ONU si care depasesc nevoia Iranului de a isi proteja frontierele", a declarat Jean-Yves Le Drian reporterilor inainte de a efectua, luni, o vizita…

- In cel mai nordic punct al Groenlandei au fost inregistrate 61 de ore de temperaturi peste pragul de inghet, numai de la inceputul acestui an. Este un record, unul ingrijorator. Domenica Davis, meteorolog: Cea mai nordica statie meteo din lume, aflata in Groenlanda la circa 650 de kilometri distanta…

- SUA au amenintat ca vor lua masuri unilaterale impotriva Iranului dupa ce Rusia si-a folosit dreptul de veto in cadrul Consiliului de Securitate al ONU pentru a anula tentativele Occidentului de a condamna Teheranul pentru ca armele sale au ajuns pe mainile grupului Houthi din Yemen, scrie Reuters.…

- Actiunile Amazon au depasit pentru prima data pragul de 1.500 de dolari, inregistrand in timpul sedintei de tranzactionare de miercuri un avans de 2,4%, la nivelul record de 1.503,49 dolari, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Titlurile gigantului american în domeniul comerţului online…

- Acțiunile Amazon au depașit, pentru prima data pragul de 1.500 de dolari, inregistrand nivelul record de 1.503,49 dolari, potrivit CNBC Bloomberg. Titlurile gigantului american in domeniul comertului online si-au revenit complet dupa recentele turbulente de pe pietele financiare si inregistreaza…

- Incidentul armat ce a avut loc miercuri la liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, Florida, a fost ultimul intr-o serie lunga de astfel de incidente desfasurate in mai multe institutii de invatamant americane in primele doua luni ale lui 2018, potrivit Time. In timp ce multe dintre…

- Președintele Donald Trump dorește sa puna capat finanțarii Stației Spațiale Internaționale (ISS) de catre Statele Unite și dorește sa o treaca in mediul privat dupa 2025. Aceste planuri reies din propunerea sa de buget pentru 2019, scrie BBC News. Președinte american a propus in bugetul pe 2019 alocarea…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, ieri, ca a avut „o intalnire foarte buna” cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, in care au discutat despre vizele pentru romani si despre mentinerea procentului de 2% din PIB pentru Aparare. „A fost o intalnire foarte buna, o intalnire punctuala. Am ridicat…

- Deficitul comercial al Statelor Unite s-a majorat mai mult decat era preconizat in decembrie, atingand maximul ultimilor 9 ani, intrucat cererea interna a crescut si a impins importurile spre un nivel record, ceea ce exercita presiuni asupra administratiei Trump, care renegociaza tratatele comerciale,…

- Remus Borza a precizat faptul ca in administrația Trump, anul trecut, Statele Unite ale Americii au cunoscut o creștere și mai evidenta fața de 2016, in perioada mandatului lui Barack Obama. Totodata, Borza subliniaza faptul ca deși SUA a avut o creștere de 2,3%, in Romania exista persoane nemulțumite…

- La Cernobil, in regiunea afectata de cel mai mare dezastru nuclear din istorie, iși fac acum veacul 300 de caini fara adapost, potrivit jurnaliștilor de la The Guardian care au vizitat zona abandonata. A doua zi dupa accidentul nuclear din 1986, zeci de oameni au parasit orașul, lasand in urma tot…

- Bursa de la New York a avut o luni neagra, ce a dat frisoane investitorilor si brokerilor pe pietele financiare, iar prabusirea cotatiilor "a declansat" toate alarmele in Statele Unite, relateaza BBC Mundo, citat de Agerpres. Indicele Dow Jones de Industriales a încheiat sesiunea la…

- Celebrul indice Dow Jones al Bursei din New York a fost lovit de cea mai grava scadere din istorie din timpul unei zile de tranzacționare. Principalul indice de pe Wall Street pierduse, luni, 1600 de puncte, inainte ca investitorii sa intervina, limitand scaderea la 1175. Efectele nefaste s-au facut…

- Membrii din staff-ul lui Donald Trump s-au mobilizat rapid si si-au pregatit discursurile pentru TV, dupa ce indicele bursier Dow Jones a inregistrat, luni, cea mai mare scadere din vara anului 2011. Casa Alba il apara pe Trump. "Preocuparea presedintelui se axeaza pe fundamentele…

- Indicele bursei americane Dow Jones a scazut cu 4,6% (1.175 de puncte), inchizand sesiunea de luni la nivelul de 24.345,75 de puncte. Aceasta este cea mai mare scadere inregistrata de Dow Jones din septembrie 2008, cand valoarea indicelui pierduse 777,8 puncte dupa respingerea unui plan de asistenta…

- Broadcom Ltd intentioneaza sa dezvaluie luni o oferta imbunatatita, de aproximativ 120 de miliarde de dolari, pentru preluarea producatorului de chipuri pentru smartphone-uri Qualcomm Inc, aceasta urmand sa fie cea mai mare achizitie realizata vreodata in sectorul de tehnologie. Surse care…

- Echipa masculina de tenis a Statelor Unite s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Davis, reusind sa obtina punctul decisiv in fata Serbiei, lipsita de marea sa vedeta Novak Djokovic (accidentat), la capatul meciului de dublu disputat sambata la Nis, in primul tur al Grupei Mondiale.…

- Este ușor sa confundam situația geopolitica actuala cu cea din anii '80. Statele Unite și Rusia se acuza reciproc de implicare in treburile interne ale celeilalte. Rusia a anexat Crimeea in ciuda obiecțiilor Statelor Unite, starnind ingrijorare privind un posibil conflict militar. Ca și in timpul Razboiului…

- Statele Unite au promis sa înceteze furnizarea de armament catre militiile kurde din Siria, au sustinut oficialii turci sâmbata, ce au cerut în plus Washington-ului sa-si mute imediat trupele din orasul Manbij, urmatoarea tinta a armatei Turciei. Ofensiva militara…

- Microsoft ar putea pierde miliarde de dolari daca va decide sa isi reduca vanzarile in Rusia din cauza sanctiunilor Statelor Unite, a declarat marti ministrul rus al comunicatiilor Nikolai Nikoforov, citat de agentiile de presa ruse. Agentia Reuters a anuntat luni ca doi dintre distribuitorii oficiali…

- Gianluca Mech a devenit in scurt timp unul dintre cei mai cunoscuti, mai apreciati si mai ascultati nutritionisti, iar acest lucru se intampla acum si in Statele Unite. Petrecerea ce a marcat 40 de ani de la lansarea filmului „Saturday Night Fever”, organizata de Gianluca Mech la New York la jumatatea…

- Sute de mii de persoane au participat, sambata, in marile orase americane, la Marsul Femeilor, al doilea de acest fel dupa protestul masiv de anul trecut impotriva presedintelui Donald Trump, criticand Administratia de la Washington. Cel mai mare numar de manifestanti s-a strans in Los Angeles, unde…

- Sculptorul si pictorul american Jack Whitten a murit la varsta de 78 de ani, a anuntat duminica galeristul sau si Muzeul de Arta din Baltimore, care ii va consacra o expozitie in parteneriat cu Metropolitan Museum din New York, potrivit AFP. Artistul a avut intotdeauna o evolutie de-a lungul…

- Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) a confirmat caderea unui meteorit la periferia orasului Detroit (Michigan), care a provocat un cutremur de gradul 2 pe Richter, relateaza miercuri EFE. Cutremurul a fost înregistrat la 20:09 ora locala (01:09 miercuri GMT).…

- Autoritatile din Statele Unite au informat asupra retinerii, luni, a unui fost agent al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), vizat de acuzatii privind detinerea ilegala de informatii clasificate care afecteaza securitatea nationala a tarii, transmit agentiile EFE si AFP, potrivit agerpres.ro. …

- Pana cand Disney isi va lansa serviciile de streaming dedicate familiilor si fanilor sportului in 2018, respectiv 2019, audientele din Statele Unite ar putea fi deja prea coplesite, potrivit Quartz. Americanii au deja acces la mai multe servicii de streaming decat pot folosi. Clientul obisnuit…

- Jeff Bezos, CEO-ul companiei Amazon, ofera 33 de milioane de dolari in burse scoalare, pentru imigrantii fara documente, absolventi de liceu in Statele Unite, transmite TheDreamUS, un grup educational non-profit, potrivit Wall Street Journal. Bursa, infiintata de Jeff si MacKenzie Bezos,…

- Temperaturile glaciale au doborat recordurile de frig, duminica, in nord-estul Statelor Unite, insa meteorologii prognozeaza o atenuare a acestui fenomen si prevad temperaturi mai blande pentru aceasta saptamana, informeaza AFP. Potrivit presei americane, temperaturile glaciale sunt vinovate…

- Statele Unite au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, a anuntat vineri site-ul de stiri Axios, preluat de Reuters, citand surse diplomatice occidentale a caror identitate nu este dezvaluita.Fondurile blocate reprezinta…

- Coasta de est a Statelor Unite, cuprinsa de un val de ger polar de aproape doua saptamani, a fost afectata joi de o furtuna hibernala ce a provocat anularea a mii de curse aeriene, inchiderea scolilor si amanarea lucrarilor din aceasta saptamana din Senat, informeaza AFP. Strazile din…

- Rusia a transmis Statelor Unite sa nu intervina in afacerile interne ale Iranului, a spus ministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, prin intermediul unei declarații pentru agenția oficiala de...

- Coasta de est a Statelor Unite este amenințata de un fenomen meteo extrem, numic chiar „ciclon-bomba”. Meteorologii au emis avertismente de vreme severa, in timp ce in anumite zone s-au inregistrat temperaturi extrem de scazute, relateaza BBC News Coasta de est a Statelor Unite a fost deja lovita de…

- Presedintele american Donald Trump a transmis, duminica seara, la petrecerea de Anul Nou, ca anul 2018 va fi unul "fantastic". "Vom avea un an grozav", a spus Trump, insotit de sotia sa, Melania, si de fiul Barron, la sosirea la petrecerea de la Mar-a-Lago, Florida, relateaza CBS News.…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, a îndemnat luni Coreea de Nord sa produca în masa focoase nucleare si rachete balistice, într-un mesaj de Anul Nou care demonstreaza hotarârea sa de a-si realiza cu orice pret ambitiile militare, relateaza AFP. Phenianul…

- Primul an al primei administratii Trump, precum si alegerile cruciale din Europa au marcat anul revenirii puterii Occidentului. Dupa ce lumea clasica, dominata de globalizare pe baza paradigmelor proprii democratiilor liberale, s-a transformat si nu s-a adaptat in timpul mandatelor Obama,…