Stiri pe aceeasi tema

- Civilii iranieni vor scanda ''Moarte Americii'' atata vreme cat Washingtonul isi va continua politicile sale ostile, insa acest slogan este indreptat impotriva presedintelui Donald Trump si a liderilor americani, nu impotriva natiunii americane, a declarat vineri liderul suprem al…

- Statele Unite au anulat duminica sanctiunile impotriva concernului Rusal si a altor companii avand legaturi cu magnatul rus Oleg Deripaska, un apropiat al presedintelui rus Vladimir Putin, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Administratia presedintelui Donald Trump a trecut peste obiectiile…

- Senatoarea democrata Kamala Harris, un critic al politicilor președintelui american Donald Trump privind imigrația, a informat luni ca va candida la alegerile prezidențiale din SUA, care vor avea loc in 2020, relateaza site-ul agenției Reuters și postul BBC. Harris, in varsta de 54 de ani,…

- Democrata Tulsi Gabbard, din Hawaii, membra a Camerei Reprezentanților, a declarat vineri pentru CNN ca va candida la funcția de președinte al SUA in 2020, devenind ultimul membru al partidului sau care ii lanseaza o provocare președintelui republican Donald Trump, relateaza Reuters, potrivit Mediafax."Am…

- In alocutiunea sa traditionala de Anul Nou, Merkel a mentionat faptul ca vechile certitudini din jurul cooperarii internationale sunt puse la incercare si ca este de datoria Germaniei sa 'se mentina, sa argumenteze si sa lupte pentru propriile convingeri''. Niciuna dintre provocarile globale, cum…

- Ordinul presedintelui american Donald Trump de retragere a trupelor americane din Siria prevede de asemenea si incheierea campaniei aeriene a SUA impotriva organizatiei jihadiste Statul Islamic (SI) in aceasta tara, au declarat joi pentru Reuters oficiali americani sub rezerva anonimatului. Razboiul…

- Mai multe tari au adoptat in ultimii ani masuri draconice si controversate pentru a opri imigratia. Iata care sunt cele mai emblematice cazuri in acest sens, potrivit AFP. SUA: Zidul lui Trump Presedintele american Donald Trump, care a facut din imigratie o tema majora in campania electorala din 2016,…

- Vineri, un judecator federal a apreciat ca presedintia SUA nu a respectat procedurile retragandu-i acreditarea lui Acosta, dupa (inca) un schimb de replici intre acesta si seful statului, la o conferinta de presa din 7 noiembrie. Potrivit judecatorului Timothy Kelly, Casa Alba nu a explicat de ce…