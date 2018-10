Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca ar putea trimite pana la 15.000 de militari la granita Statelor Unite cu Mexic, pentru a opri trecerea unui grup mare de imigranti latino-americani, relateaza site-ul publicatiei New York Times si agentia Reuters.

- Peste 5200 de militari americani, dintre care unii inarmati, vor fi desfasurati la frontiera Statelor Unite cu Mexicul, pentru a contribui la securizarea ordonata de presedintele Donald Trump, a declarat luni un general citat de Reuters si AFP. "Cred ca presedintele a aratat clar ca securitatea…

- Presedintele american Donald Trump a cerut joi armatei sa asigure securitatea frontierei Statelor Unite, catre care se indrepata cateva mii de migranti din America Centrala, care in prezent se afla in Mexic, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca va "scoate armata" pentru a apara granita SUA, pe masura ce o caravana cu mii de migranti central-americani se apropie de frontiera dintre Mexic si Statele Unite, relateaza Reuters. "Scot armata pentru aceasta Urgenta Nationala. Vor fi opriti!" - a…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, joi, ca il considera mort pe jurnalistul Jamal Khashoggi si ca raspunsul Statelor Unite fata de Arabia Saudita va fi, cel mai probabil, unul „foarte sever”, insa a mai mentionat ca inca vrea sa stie ce s-a intamplat cu exactitate, informeaza Reuters.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a considerat miercuri "contraproductive" si "lipsite de sens" sanctiunile Statelor Unite impotriva Rusiei, care au fost intarite in ultimele saptamani dupa intalnirea sa cu Donald Trump, informeaza France Presse si Reuters."In ceea ce priveste sanctiunile,…

- Presedintele american Donald Trump nu este un izolationist asa cum multi se temeau ca va fi, a declarat ministrul de externe britanic Jeremy Hunt inainte de prima sa vizita in Statele Unite in calitate de sef al diplomatiei britanice, relateaza Reuters. In cursul zilei de marti, Hunt va cere, intr-un…