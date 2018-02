Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 28 de oameni au murit in urma unor atacuri aeriene efectuate de catre fortele regimului condus de Bashar al-Assad asupra pozitiilor ocupate de rebeli in nord-vestul Siriei, a anuntat, joi, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Administratia Donald Trump a prelungit, joi, protectia temporara pentru aproximativ 6.900 de cetateni sirieni care traiesc si lucreaza in Statele Unite ale Americii, in baza unui program umanitar, relateaza site-ul BBC News. Masura ar fi expirat la 31 martie, dar a fost prelungita pentru…

- ''Ministrul de externe francez (Jean-Yves Le Drian) a anuntat ca reuniunea Consiliului de Securitate al ONU va fi dedicata (luni) nu doar situatiei din Afrin, ci si situatiei din Ghouta Orientala si Idlib'', a afirmat Lavrov, acuzand ''partenerii occidentali'' ca agita apele in legatura cu Ghouta…

- 'Astazi, datorita eforturilor tuturor natiunilor implicate, organizatia militara Daesh (acronim arab al SI) in Levant este invinsa aproape in totalitate. Sunt increzator ca in urmatoarele saptamani vom ajunge la aceasta victorie militara pe teren', a declarat Macron in timpul urarilor sale pentru…

- Dupa o sedinta a guvernului, vicepremierul Bekir Bozdag a lansat un avertisment similar, in replica la anuntul coalitiei conduse de Statele Unite in Siria privind intentia de a infiinta o armata cu un efectiv de 30.000 de combatanti, in colaborare cu Fortele Democratice Siriene (SDF). Liderul…

- Președintele turc, Recep Erdogan, a acuzat Washingtonul ca inființeaza o „armata a terorii” de-a lungul graniței cu Turcia, in timp ce țara sa este aproape de o confruntare deschisa cu trupele kurzilor susținuți de SUA, in Siria.

- "Zece drone incarcate cu explozivi s-au apropiat de baza aeriana rusa de la Hmeimim si alte trei de baza Flotei ruse de la Tartous', a comunicat Ministerul Apararii, citat de agentiile de presa ruse. Atacurile au avut loc in noaptea de 5 spre 6 ianuarie si au fost organizate in scopuri 'teroriste',…

- Loviturile, efectuate duminica in mai multe zone din sud-estul provinciei Idlib, au costat viata a 11 persoane din aceeasi familie in apropiere de Sinjar, potrivit OSDO.Fortele regimului au cucerit duminica aceasta localitate situata la 14 km de aeroportul militar din Abu al-Duhur, urmatoarea…

- In ciuda discuțiilor satisfacute ale lui Putin cu Assad, razboiul din Siria nu este terminat inca pentru Rusia, scrie editorialistul Bloomberg, Leonid Bershidsky. Recent, generalul Valeri Gherasimov, șeful Statului Major rus (cunoscut pentru teza razboiului hibrid), a expus analiza sa finala a operațiunilor…

- Manifestatiile incepute joi se extind in tara. Motivata mai intai prin ingrijorari economice, aceasta miscare isi largeste criticile la adresa regimului, scrie Le Temps care arata cum au inceput protestele, ce revendicari sunt si cum a raspuns guvernul. Foarte repede, manifestatiile au luat o turnura…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, aflat in vizita in Tunisia, a reafirmat miercuri ca in opinia lui nu exista nicio solutie posibila in Siria fara plecarea presedintelui Bashar al-Assad, aceasta fiind una dintre problemele de care incercarile de mediere internationale se impiedica, relateaza…

- Coalitia internationala antijihadista condusa de SUA in Irak si in Siria a acuzat regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad ca le garanteaza 'impunitatea' jihadistilor gruparii Statul Islamic (SI) in zonele controlate de fortele guvernamentale, transmite AFP. Jihadistii Statului Islamic 'par sa…

- Evacuari medicale din enclava Ghouta de Est, din apropiere de Damasc, controlata de rebelii sirieni, au inceput, a anuntat miercuri, fara sa dea detalii, pe contul sau de Twitter, Comitetul International al Crucii Rosii in Siria, transmite Reuters. Tonight the @SYRedCrescent with @ICRC…

- Zeci de grupari ale insurgentilor sirieni au respins apelul Moscovei in vederea organizarii unui summit de pace luna viitoare, impreuna cu reprezentanti ai regimului de la Damasc, in Rusia, informeaza AFP. Rusia si Iran – aliatii cu greutate ai presedintelui Bashar al-Assad – si Turcia, care ii sustine…

- Zeci de grupari ale insurgentilor sirieni au respins apelul Moscovei in vederea organizarii unui summit luna viitoarea, impreuna cu reprezentanti ai regimului de la Damasc, in orasul rus Soci, pentru a gasi o iesire la conflictul care sfasie Siria, informeaza marti AFP. Rusia si Iran - aliatii cu…

- Acordul prevede extinderea facilitatii navale de la Tartous, singura baza navala a Rusiei in Mediterana, si ofera navelor militare ale Rusiei acces in apele si porturile siriene, a declarat pentru RIA Viktor Bondarev, seful comisiei pentru securitate si aparare din Consiliul Federatiei (camera legislativa…

- Pe masura ce Statul Islamic (SI) a pierdut din teritoriile "califatului" sau din Siria si Irak, numarul atentatelor sangeroase a crescut in intreaga lume, cu atacuri in Marea Britanie, Afganistan, Iran sau Spania. "Jihadul nu are frontiere", motiv pentru care "trebuie sa purtati un razboi…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a estimat ca razboiul din Siria contra gruparii Stat Islamic (SI) va fi "castigat pana la mijlocul, sfarsitul lui februarie", dar atunci "va trebui" discutat cu Bashar al-Assad, transmite AFP.

- Franta a fost port-drapelul sustinerii terorismului in Siria, ”inca din primele zile” ale conflictului, a acuzat presedintele sirian Bashar al-Assad, referindu-se la sustinerea adusa de Paris rebelilor care lupta contra regimului din 2011 si pe care Damascul ii califica ”teroristi”. Declaratiile lui…

- Emmanuel Macron estimeaza ca razboiul din Siria impotriva gruparii Statul Islamic (SI) va fi ”castigat pana la jumatatea-sfarsitul lui februarie”, iar atunci va ”trebui” sa se stea de vorba cu presedintele Bashar al-Assad, relateaza AFP.

- Organizatiile de presa din Orientul Mijlociu au anuntat in urma cu doua saptamani posibilitatea ca Beijingul sa trimita in Siria doua unitati de trupe speciale, iar zilele acestea presa apropiata de Teheran a confirmat sosirea in baza din Tartous a unitatii de elita „Tigrii Noptii”.

- Arme furnizate de SUA si de Arabia Saudita gruparilor de opozitie siriene au ajuns frecvent in mainile Statului Islamic (SI), releva un raport publicat joi de Conflict Armament Research (CAR), un grup de monitorizare care a analizat provenienta armelor gasite pe campurile de lupta, transmite Reuters.…

- Roger Stone, consultant politic american și colaborator al trei președinți ai SUA – Richard Nixon, Ronald Reagan si Donald Trump – a fost cateva zile intr-o vizita privata la București. Fost consilier de campanie al actualului președinte american, Roger Stone a acordat un interviu publicației Adevarul,…

- Vladimir Putin a comuniat ordonarea de retragere parțiala a trupelor ruse din Siria, in timpul unei vizite neanunțate la baza militara rusa din Siria. Putin a fost intalnit de președintele Siriei, Bashar al-Assad.

- "In aproape doi ani, fortele armate ruse, in colaborare cu armata siriana, i-au distrus in mare parte pe teroristii internationali. Prin urmare, am luat decizia de a retrage in Rusia cea mai mare parte a contingentului militar rus care se afla in Siria", a declarat Putin, citat de Interfax. Presedintele…

- 'Misiunea armatei ruse de a invinge gruparea terorista SI s-a incheiat', a anunțat ministerul rus in cadrul unei conferințe de presa, adaugand ca 'in prezent nu mai exista nicio localitate sau regiune din Siria sub controlul Statului Islamic'.'Teritoriul sirian este complet eliberat de…

- Ajuns la putere in 2000, intr-o tara cu o putere instabila si o economie care se clatina, Putin este laudat de multi dintre concetatenii sai pentru ca a fost omul stabilitatii si al unei noi prosperitati, multumita unei adevarate mane, de pe urma petrolului, timp de mai multi ani. ”Rusia va…

- ”Vom mentine angajamentul nostru pe teren atat timp cat este necesar, pentru a ne sustine partenerii si a impiedica reintoarcerea gruparilor teroriste in aceasta tara. Sprijinul SUA nu se va incheia pana cand Stat Islamic nu va fi complet infrant”, a afirmat purtatorul de cuvant al Pentagonului.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, luni, ca aproape intreg teritoriul Siriei a fost eliberat de sub ocuparea miscarilor teroriste, precizand, totodata, ca Moscova va contribui la reconstructia Siriei, relateaza site-ul agentiei de stiri Tass, citat de Mediafax . Declaratiile presedintelui rus…

- Atentatul, care a provocat o explozie puternica, s-a produs in cartierul Akrama. Sectorul este locuit majoritar de alawiți, comunitate musulmana minoritara din care face parte și președintele Bashar al-Assad. Potrivit guvernatorului provinciei Homs, Talal Barazi, citat de agenția oficiala…

- Potrivit organizatiilor pentru drepturile omului, peste 20 de persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite, in urma atacurilor efectuate de fortele guvernamentale impotriva pozitiilor ocupate de miscarile de opozitie din zonele Arbin, Beit Sava, Misraba si Hammuriya, situate in apropierea…

- "Dupa decizia de Brexit, UE este complet confuza. Ei trebuie sa isi revizuiasca viziunea pentru viitor, cat de mult se vor extinde si ce loc va avea Turcia in acest proces. Noi suntem aici. Nu plecam nicaieri", a spus Yildirim, in cadrul unei vizite la Londra. Turcia a inceput negocierile…

- Raidurile aviației ruse au avut loc dupa ce saptamana trecuta președintele Bashar al-Assad a fost primit la Soci de președintele Vladimir Putin, iar acesta din urma a declarat ca exista o „șansa reala” de a pune capat razboiului din Siria.

- Presedintele american Donald Trump l-a informat pe omologul sau turc, Recep Erdogan, ca SUA vor ajusta sprijinul militar oferit partenerilor din Siria, potrivit Casei Albe, dupa ce Ankara a anuntat ca Washingtonul va inceta sa furnizeze arme militiilor kurde din Siria, informeaza BBC News online. Casa…

- Sase bombardiere cu raza lunga de actiune TU-22M3 au efectuat lovituri aeriene asupra unor pozitii ale gruparii Statul Islamic in Siria, pe malul vestic al fluviului Eufrat, a anuntat vineri Ministerul Apararii rus, citat de RIA Novosti, potrivit Reuters. Printre obiectivele tintite se afla atat…

- Reuniune ruso-turco-iraniana la Soci, pe care presa de la Moscova o considera o noua Yalta privind Siria. Practic, rușii incearca sa descrie viitorul republicii islamice. Intalnirea a fost precedata insa de vizita președintelui Bashar al-Assad la Moscova.

- Președintele rus Vladimir Putin ii reunește miercuri, la Soci, pe omologii sai turc, Recep Tayyip Erdogan, și iranian, Hassan Rohani, pentru a 'lucra la reglementarea pe termen lung a conflictului sirian', cu cateva zile inaintea reluarii negocierilor la Geneva, transmite AFP. Prin acest…

- Rusia are o anumita responsabilitate pentru acțiunile autoritaților siriene, inclusiv pentru crimele comise de Damasc, a declarat reprezentantul Departamentului de Stat al SUA Heather Nauert, comentand recenta intalnire a președinților Rusiei și Siria, Vladimir Putin și Bashar al-Assad. Nauert a reamintit…

- 'Faza activa a operatiunii militare' in Siria, unde armata rusa intervine in sprijinul regimului lui Bashar al-Assad, 'se incheie', a anuntat marti seful Statului Major al armatei ruse, Valeri Gherasimov, relateaza AFP, conform agerpres.ro. 'Faza activa a operatiunii militare in Siria se incheie.…

- Președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit luni seara cu președintele sirian Bashar al-Assad în stațiunea Soci, în sud-vestul Rusiei, cu doua zile înaintea unui summit tripartit Rusia-Iran-Turcia privind Siria, a anunțat marți Kremlinul, relateaza AFP și Reuters.…

- Deplasarile forțate ale populației cu titlu de "acorduri de reconciliere" in Siria reprezinta "o crima impotriva umanitații", a estimat organizația Amnesty International intr-un raport publicat luni, relateaza AFP. În raportul denumit "Plecați sau muriți",…

- Pentru ca președintele american, Donald Trump, și omologul sau rus, Vladimir Putin, sa aiba o întrevedere oficiala la summitul APEC din Vietnam, trebuia ca cele doua echipe de diplomați și consilieri sa stabileasca un numitor comun în privința viitorului Siriei, unde cele doua mari puteri…

- Casa Alba a acuzat Rusia ca apara regimul președintelui sirian Bashar al Assad și pe teroriștii care folosesc arme chimice, potrivit comentariilor oficiale ale secretarului de presa al Casei Albe, Sarah Sanders, transmite paginaderusia.ro Anterior, Statele Unite și Rusia au prezentat Consiliului…

- Siria a anunțat, marți, ca intenționeaza sa se alature Tratatului pentru Clima de la Paris și astfel Statele Unite raman singura națiune care se opune acestuia, scrie Reuters. Siria și Nicaragua erau singurele doua națiuni din afara tratatului pentru clima de la Paris, semnat in 2015 de 195 de națiuni.…

- "Imi anunț demisia din postul de prim-ministru", a declarat Hariri, care se afla in prezent in Arabia Saudita, intr-un discurs retransmis de postul de televiziune prin satelit Al-Arabiya, cu sediul in Dubai.Demisia, deloc așteptata, intervine la un an dupa nominalizarea sa. Puternica mișcare…

- Premierul libanez Saad Hariri si-a anuntat sâmbata demisia, spre surpriza generala, acuzând Hezbollahul siit si aliatul sau iranian de "suprematie" asupra Libanului si declarând ca se teme pentru viata sa, informeaza sâmbata AFP. "Îmi…