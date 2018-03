Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, s-a intalnit cu prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, luni, pentru a cincea oara in ultimul an. In timpul intalnirii, Trump a avertizat ca nu va fi pace daca palestinienii nu se vor intoarce la negocieri, scrie Haaretz.Presedintele si sotia sa…

- Președintele american Donald Trump i-a spus omologului sau Benjamin Netanyahu ca s-ar putea sa participe la inaugurarea ambasadei SUA la Ierusalim, programata in luna mai, scrie Agerpres citand AFP. In timpul vizitei efectuate de președintele Ierusalimului la Washington, Trump a dat asigurari ca relatiile…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat luni ca ar putea participa la inaugurarea ambasadei americane de la Ierusalim, in luna mai, asigurand totodata ca relatiile intre Statele Unite si Israel "nu au fost niciodata atat de bune", transmite AFP. "Daca pot, voi merge", a raspuns…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca va mari saptamana viitoare taxele vamale impuse importurilor de otel la 25%, iar celor de aluminiu la 10%, vizand producatori precum China, relateaza Reuters si BBC News. Intr-o intalnire cu reprezentanti ai industriei americane la Casa Alba, Trump…

- Hope Hicks, director de comunicare al Casei Albe, demisioneaza din functie, a anuntat miercuri purtatoarea de cuvant a presedintiei Statelor Unite, Sarah Sanders. Aceasta nu a fost in masura sa precizeze data demisiei, dar a insistat ca decizia nu este legata de marturia de marti a lui Hicks in fata…

- Presedintele american Donald Trump l-a numit marti pe strategul politic Brad Parscale director al viitoarei sale campanii din 2020 la care vizeaza un al doilea mandat la Casa Alba. Este vorba de un expert in materie de media digitale in varsta de 42 de ani care a jucat un rol esential pentru victoria…

- Presedintele american Donald Trump a ajuns la un acord cu compania Boeing pentru furnizarea a doua aeronave Air Force One, în schimbul sumei de 3,9 miliarde de dolari, a anuntat marti Casa Alba, citata de Reuters.

- Presedintele american Donald Trump l-a numit marti pe strategul politic Brad Parscale director al viitoarei sale campanii din 2020 la care vizeaza un al doilea mandat la Casa Alba. Este vorba de un expert in materie de media digitale in varsta de 42 de ani care a jucat un rol esential pentru victoria…

- Presedintele american Donald Trump va anunta vineri impunerea celui mai substantial set de sanctiuni de pana acum adoptat de SUA impotriva Coreei de Nord. "Astazi anunt ca lansam cel mai amplu pachet de noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord", indica liderul de la Casa Alba,…

- Presedintele american Donald Trump va anunta vineri impunerea celui mai substantial set de sanctiuni de pana acum adoptat de SUA impotriva Coreii de Nord, informeaza Reuters.'Astazi anunt ca lansam cel mai amplu pachet de noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord', indica liderul…

- Presedintele american Donald Trump va anunta vineri impunerea celui mai substantial set de sanctiuni de pana acum adoptat de SUA impotriva Coreei de Nord, informeaza Reuters. ''Astazi anunt ca lansam cel mai amplu pachet de noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord'', indica…

- Presedintele american Donald Trump este favorabil unei 'ameliorari' a controlului antecedentelor judiciare ale cumparatorilor de arme de foc, a comunicat luni Casa Alba, la cateva zile dupa atacul armat produs intr-un liceu din Florida, transmit AFP si Reuters. 'In timp ce discutiile continua si…

- Presedintele american Donald Trump este favorabil unei ''ameliorari'' a controlului antecedentelor judiciare ale cumparatorilor de arme de foc, a comunicat luni Casa Alba, la cateva zile dupa atacul armat produs intr-un liceu din Florida, transmit AFP si Reuters. ''In timp ce…

- Presedintele american Donald Trump il va primi pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Alba pe 5 martie, au declarat vineri oficiali americani, relateaza Reuters. 'Presedintele (Trump) are o relatie extraordinara cu premierul (Netanyahu) si asteapta cu nerabdare sa il intalneasca', a afirmat…

- Presedintele american Donald Trump il va primi pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Alba pe 5 martie, au declarat vineri oficiali americani, relateaza Reuters. 'Presedintele (Trump) are o relatie extraordinara cu premierul (Netanyahu) si asteapta cu nerabdare sa il intalneasca',…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca va merge in Parkland, unde un tanar de 19 ani a impuscat mortal 17 persoane la un liceu din Florida, relateaza AFP si Reuters. 'Intentionez sa merg in Parkland, sa ma intalnesc cu familiile si cu autoritatile locale, si sa coordonez raspunsul…

- Presedintele american, Donald Trump, a spus marti ca ar saluta o inchidere a activitatii guvernului federal daca Congresul nu se va dovedi capabil sa convina asupra schimbarii legii imigratiei, care ar preveni, in opinia sa, intrarea criminalilor in SUA, transmite Reuters. La o intalnire la Casa Alba…

- Presedintele SUA Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au discutat vineri aspecte privind extinderea sistemului de aparare antiracheta, precum si alte eforturi de a consolida apararea Japoniei, a anuntat Casa Alba in contextul intensificarii tensiunilor privind programul nuclear nord-coreean,…

- Presedintele SUA Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au discutat vineri aspecte privind extinderea sistemului de aparare antiracheta, precum si alte eforturi de a consolida apararea Japoniei, a anuntat Casa Alba in contextul intensificarii tensiunilor privind programul nuclear nord-coreean,…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat vineri politia federala FBI si Ministerul Justitiei ca a "politizat" anchetele in favoarea adversarilor sai democrati, relateaza Reuters si AFP. "Cei mai inalti responsabili si anchetatori ai FBI si ai Ministerului Justitiei au politizat procesul…

- Presedintele american Donald Trump va fi "cel mai bun agent de vanzari" pentru economia SUA in cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, Elvetia, potrivit unui comunicat al Casei Albe, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, va participa saptamana aceasta la Forumul Economic Mondial de la Davos, a confirmat marti Casa Alba. Consilierul prezidential pentru securitate nationala, H.R. McMaster, citat de Reuters, a precizat ca Trump se va intalni in Elvetia cu premierul israelian,…

- Președintele american, Donald Trump, a infirmat miercuri ideea conform careia mutarea ambasadei SUA la Ierusalim va avea loc in termen de un an, dupa ce premierul israelian, Benjamin Netanyahu, declarase ca se așteapta ca mișcarea controversata sa aiba loc in acest interval.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a contrazis miercuri pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, care afirmase in aceeasi zi ca mutarea la Ierusalim a ambasadei americane in Israel se va produce in maximum un an.Intr-un interviu acordat in exclusivitate agentiei Reuters, Trump…

- Presedintele american Donald Trump a negat ca Statele Unite isi vor muta ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim in decurs de un an, contrazicandu-l pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a contrazis miercuri pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, care afirmase in aceeasi zi ca mutarea la Ierusalim a ambasadei americane in Israel se va produce in maximum un an. Intr-un interviu acordat in exclusivitate agentiei Reuters, Trump…

- Medicul Casei Albe, Ronny Jackson, a anuntat, ca Donald Trump are o sanatate excelenta si continua sa se bucure de efectele benefice ale abstinentei de alcool si tutun, informeaza Reuters."Presedintele are un un simt mental foarte ascutit, intact...Este apt pentru datorie", a declarat Jackson.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a obtinuit un scor normal la examenul cognitiv si prezinta o stare excelenta de sanatate, desi ar beneficia de pe urma unei diete cu continut scazut de grasimi, combinata cu cateva zeci de minute de sport pe zi, a declarat medicul Casei Albe, citat de Reuters.

- Presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau chinez, Xi Jinping, si-au exprimat speranta, in cursul unei convorbiri telefonice avute luni, ca reluarea dialogului intre cele doua Corei ar putea provoca o schimbare in 'comportamentul distructiv' al Coreei de Nord, a anuntat marti Casa Alba, presedintele…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau chinez, Xi Jinping, si-au exprimat speranta, in cursul unei convorbiri telefonice avute luni, ca reluarea dialogului intre cele doua Corei ar putea provoca o schimbare in 'comportamentul distructiv' al Coreei de Nord, a anuntat marti Casa Alba,…

- Rusia considera drept 'extrem de negative' recentele comentarii ale presedintelui american Donald Trump referitoare la acordul privind programul nuclear iranian, a declarat sambata adjunctul ministrului de externe rus Serghei Riabkov, citat de agentia de presa RIA Novosti, potrivit Reuters.…

- 'In calitate de functionar diplomatic de rang inferior, am semnat un juramant de a-l servi cu loialitate pe presedinte si administratia sa intr-un mod apolitic, chiar si atunci cand s-ar putea sa nu fiu de acord cu anumite politici', a explicat John Freely pentru Reuters, citand din scrisoarea sa…

- Donald Trump a scris pe Twitter ca noua locatie a Ambasadei SUA este "rea" si nu va taia panglica de inaugurare. Presedintele SUA a acuzat Administratia Obama ca "a vandut cea mai buna locatie din Londra, pentru un pumn de alune". Constructia noului sediu al ambasadei SUA a costat nu mai putin de…

- Presedintele american Donald Trump intentioneaza sa participe la Forumul Economic Mondial de la Davos, in Elvetia, care va avea loc in perioada 22-26 ianuarie, a anuntat marti Casa Alba, potrivit AFP si Reuters. Presedintele american "va profita de ocazie pentru a-si prezenta programul sau 'America…

- Presedintele american Donald Trump intentioneaza sa participe la Forumul Economic Mondial de la Davos, in Elvetia, care va avea loc in perioada 22-26 ianuarie, a anuntat marti Casa Alba, potrivit AFP si Reuters. Presedintele american "va profita de ocazie pentru a-si prezenta programul…

- Presedintele american Donald Trump se intalneste marti cu congresmeni republicani si democrati in incercarea de a ajunge la un compromis cu privire la soarta a mii de imigranti tineri si fara documente, ce risca sa fie deportati din Statele Unite, relateaza Reuters. Trump, republicanii…

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a autodeclarat sâmbata un "geniu foarte stabil", dupa aparitia, vineri, a unei carti extrem de critice la adresa sa în care îi este pusa la îndoiala capacitatea de a-si exercita functia, relateaza Reuters. ,,De fapt,…

- Statele Unite au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, a anuntat vineri site-ul de stiri Axios, preluat de Reuters, citand surse diplomatice occidentale a caror identitate nu este dezvaluita.Fondurile blocate reprezinta…

- Statele Unite au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, a anuntat vineri site-ul de stiri Axios, preluat de Reuters, citand surse diplomatice occidentale a caror identitate nu este dezvaluita.Fondurile blocate reprezinta…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca fostul strateg sef al Casei Albe Steve Bannon si-a pierdut nu doar slujba, ci si mintile, atunci cand a fost concediat, informeaza NEWS.RO, citand Reuters.Citeste si: Dana Grecu, anunt CONTROVERSAT, in direct: 'De astazi sunt Dana…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat marti ca va reduce ajutorul financiar american acordat palestinienilor pe motiv ca nu par interesati de negocierile pentru pace pe care Casa Alba doreste sa le relanseze, scrie AFP.

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi, pentru cotidianul New York Times (NYT), ca ancheta privind eventualul amestec al Rusiei in alegerile din 2016 pentru Casa Alba 'da o foarte proasta imagine' despre Statele Unite, el aratandu-se increzator ca procurorul special Robert Mueller,…

- "Am dat instructiuni ministrului de externe Sandra Jovel pentru a incepe demersul" de punere in aplicare a acestei decizii, a scris presedintele Jimmy Morales pe contul sau de Twitter, potrivit Agerpres. Presedintele Guatemalei a precizat pe reteaua sociala ca a luat aceasta decizie dupa o…

- Presedintele Guatemalei, Jimmy Morales, a anuntat duminica relocarea la Ierusalim a ambasadei tarii sale din Israel, în sprijinul deciziei Statelor Unite si în pofida votului Adunarii Generale a ONU de condamnare a deciziei Washingtonului, relateaza luni AFP. "Am dat instructiuni…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat miercuri cu taierea ajutorului financiar pentru tarile care vor vota in favoarea proiectului de rezolutie a Natiunilor Unite care cere Statelor Unite sa renunte la decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite Reuters.…

- Presedintele american, Donald Trump, a vorbit la telefon joi cu omologul sau rus, Vladimir Putin, cei doi lideri discutând "sa lucreze împreuna pentru a rezolva situatia foarte periculoasa din Coreea de Nord", a precizat Casa Alba, într-un comunicat citat de Reuters.…

- Presedintele american, Donald Trump, a vorbit la telefon joi cu omologul sau rus, Vladimir Putin, cei doi lideri discutand "sa lucreze impreuna pentru a rezolva situatia foarte periculoasa din Coreea de Nord", a precizat Casa Alba, intr-un comunicat citat de Reuters.Potrivit sursei mentionate,…

- Guvernul german nu sustine decizia lui Trump de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului, a scris pe Twitter purtatorul de cuvant al cancelarului Angela Merkel, Steffen Seibert. "Merkel, despre decizia lui Donald Trump cu privire la Ierusalim: Guvernul Federal nu sustine aceasta…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat miercuri, inaintea mult asteptatului sau discurs in care se va pronunta asupra recunoasterii de catre SUA a Ierusalimului drept capitala a statului Israel, ca aceasta decizie ar fi trebuit luata de mult timp, relateaza agentiile AFP si Reuters.'Avem…

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri, inaintea mult așteptatului sau discurs in care se va pronunța asupra recunoașterii de catre SUA a Ierusalimului drept capitala a statului Israel, ca aceasta decizie ar fi trebuit luata de mult timp, relateaza agențiile AFP și Reuters. …