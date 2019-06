Donald Trump ar putea discuta cu Xi Jinping despre protestele din Hong Kong

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump si presedintele chinez Xi Jinping se vor intalni, cel mai probabil, in marja summitului G20 din Japonia de la sfarsitul lunii iunie, a declarat Hogan Gidley, un purtator de cuvant al Casei Albe, relateaza Reuters.Gidley a precizat insa ca intalnirea nu a fost…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo s-ar putea sa abordeze in cursul vizitei sale programate marti, la Soci, problema unei intalniri intre presedintii rus si american, Vladimir Putin si respectiv Donald Trump, in marja reuniunii G20 de la Osaka (Japonia) in iunie, a declarat pentru agentia RIA Novosti…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, efectueaza o vizita la Bruxelles pentru a discuta cu oficialii Uniunii Europene despre Iran, o vizita care nu figura pe agenda sa oficiala si care apare intr-un...

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau chinez Xi Jinping s-ar putea intalni, in marja summitului G20 programat pe 28 si 29 iunie la Osaka, in Japonia, pentru a discuta despre negocierile comerciale americano-chineze aflate in impas, a indicat Larry Kudlow, consilierul economic al Casei…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a efectuat miercuri o vizita oficiala in Marea Britanie, pentru a discuta despre relațiile post-Brexit și dupa ce Iranul a anunțat ca va inceta parțial sa respect prevederile tratatului nuclear din 2015, relateaza site-ul agenției Reuters. Pompeo a ajuns…