Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump a declarat marti ca ar putea anula intrevederea pe care ar fi trebuit sa o aiba cu omologul sau rus Vladimir Putin la summitul liderilor din G20, pe fondul escaladarii tensiunilor intre Rusia si Ucraina, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat marti ca, din cauza confruntarii maritime a Rusiei cu Ucraina, ar putea anula intalnirea cu omologul sau rus, Vladimir Putin, prevazuta pentru finalul saptamanii in marja summitului G20 din Argentina, transmite Reuters. Intr-un interviu acordat…

- Președintele Donald Trump a declarat luni ca "nu ii place" situația intre Rusia și Ucraina, la o zi dupa ce trupele ruse au capturat trei nave ucrainene in Marea Neagra, in apropierea Peninsulei Crimeea, relateaza site-ul agenției Reuters."Nu imi place ce se intampla. Sper ca situația se va…

- Președintele Donald Trump a declarat luni ca "nu ii place" situația intre Rusia și Ucraina, la o zi dupa ce trupele ruse au capturat trei nave ucrainene in Marea Neagra, in apropierea Peninsulei Crimeea, relateaza site-ul agenției Reuters.

- Presedintele Donald Trump a declarat luni ca "nu ii place" situatia intre Rusia si Ucraina, la o zi dupa ce trupele ruse au capturat trei nave ucrainene in Marea Neagra, in apropierea Peninsulei Crimeea, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Liderii din Turcia, Rusia, Franta si Germania au cerut, sambata, in cursul unui summit la Istanbul mentinerea armistitiului in vigoare in provincia siriana Idleb, relateaza AFP.Summitul "a insistat asupra importantei unei incetari a focului durabile (la Idleb), subliniind in acelasi timp necesitatea…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca autoritațile din Rusia nu au suficiente informații despre dispariția jurnalistului saudit Jamal Khashoggi pentru a justifica stricarea relațiilor cu Arabia Saudita, relateaza Reuters, citat de Mediafax.

- Președintele rus Vladimir Putin a informat marți ca firma rusa pentru energie nucleara, Rosatom, va incepe in curand construcția a doua reactoare la centrala nucleara Paks din Ungaria, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.Greu PSD, PALMA pentru Iohannis dupa Summitul celor…