- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri presei ca si-a dat oficial acordul pentru intrarea Poloniei in Programul Visa Waiver al SUA, relateaza Reuters. Luna trecuta, Trump a anuntat ca va acorda Poloniei acces la Programul Visa Waiver al Departamentului de Stat, care le permite cetatenilor…

- Presedintele american, Donald Trump, si-a manifestat duminica speranta ca va fi posibila publicarea conversatiei avute cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, in care democratii sustin ca Trump i-ar fi cerut acestuia din urma investigarea fiului fostului vicepresedinte Joe Biden, in timp ce…

- Presedintele american Donald Trump nu a fost avertizat de Franta ca ministrul de externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, ar urma sa aiba intrevederi cu oficiali francezi in marja summitului liderilor G7 de la Biarritz, a declarat duminica un oficial al Casei Albe, potrivit Reuters. …

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca nimeni nu este autorizat sa discute cu Iranul in numele Statelor Unite si l-a acuzat pe omologul sau francez Emmanuel Macron ca trimite "semnale amestecate" Teheranului in legatura cu posibile discutii, informeaza Reuters. "Stiu ca Emmanuel vrea…

- Presedintele american Donald Trump a impus sanctiuni asupra bunurilor guvernului venezuelean de pe teritoriul SUA, potrivit unui ordin executiv dat publicitatii luni, relateaza Reuters si AFP. "Toate proprietatile si interesele guvernului Venezuelei din SUA sunt blocate si nu pot fi transferate, platite,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca ia in considerare sa instituie "carantina" sau o blocada in cazul Venezuelei, in scopul intensificarii presiunilor asupra presedintelui Nicolas Maduro pentru a renunta la putere, relateaza Reuters. Trump nu a precizat cand sau cum o astfel de blocada…

- Presedintele american Donald Trump l-a felicitat vineri, intr-o convorbire telefonica, pe conservatorul Boris Johnson pentru obtinerea postului de premier al Marii Britanii si a anuntat ca a inceput deja pregatirea unui acord de liber schimb intre cele doua tari, informeaza Reuters potrivit Agerpres.…