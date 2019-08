Stiri pe aceeasi tema

- Pretul aurului a depasit joi pragul psihologic de 1.500 dolari o uncie, din cauza incertitudinilor legate de escaladarea conflictului comercial dintre SUA si China si a valului de reduceri ale dobanzilor de catre bancile centrale, pe fondul temerilor legate de incetinirea economiei mondiale, transmite…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi ca va impune noi taxe vamale pentru importurile de produse fabricate in China de la 1 septembrie, ceea ce ar insemna taxe pentru efectiv toate marfurile chinezesti care ajung in Statele Unite, potrivit CNN. „Discutiile comerciale continua, iar in timpul…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca va impune tarife de 10- pentru importuri de produse chinezesti in valoare de 300 de miliarde de dolari, incepand de la 1 septembrie, in timp ce discutiile pentru relaxarea tensiunilor dintre cele mai mari economii ale lumii continua. "Negocierile comerciale…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca va impune tarife de 10% pentru importuri de produse chinezesti in valoare de 300 de miliarde de dolari, incepand de la 1 septembrie, in timp ce discutiile pentru relaxarea tensiunilor dintre cele mai mari economii ale lumii continua, transmite Reuters

- La doar cateva zile dupa un armistitiu in razboiul comercial cu China, guvernul american a amplificat presiunea asupra Uniunii Europene intr-o disputa veche privind subventiile acordate pentru avioane, avertizand ca va impune tarife pentru bunuri suplimentare in valoare de 4 miliarde de dolari, transmite…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat China cu noi taxe pentru bunuri in valoare de „cel putin” 300 de miliarde de dolari insa el considera ca atat China cat si Mexicul doresc sa ajunga la acorduri in disputele lor comerciale cu SUA, conform Reuters.Desi Trump a declarat joi ca discutiile…

- Piața bursiera mondiala a pierdut peste 2.000 de miliarde de dolari in mai, pe fondul escaladarii tensiunilor comerciale dintre SUA si China, temerile intensificandu-se dupa ce presedintele american Donald Trump a amenintat Mexicul cu creșterea tarifelor vamale, relateaza Reuters.Washingtonul…

- China impune, incepand de sambata, tarife vamale suplimentare pentru produse americane in valoare de 60 de miliarde dolari, ca reactie la decizia SUA de a majora tarifele vamale pentru produsele chineze, informeaza Reuters si AFP, relateaza Agerpres.Citește și: Trei persoane au murit in Elvetia…