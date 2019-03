Stiri pe aceeasi tema

- Zborurile avioanelor, “Boeing 737 Max-8 si Max 9, au fost suspendate marti seara de Agentia Europeana pentru Siguranta Aviatiei in urma tragediei de duminica din Etiopia, soldata cu 157 de morti. Directiva de siguranta a intrat in vigoare la ora 21:00 ora Romaniei. Decizia vine dupa ce mai multe tari…

- Agentia Europeana pentru Securitate Aviatica (EASA) a suspendat marti toate zborurile avioanelor Boeing 737 MAX in blocul comunitar, in urma accidentului unei aeronave 737 MAX 8 in Etiopia, care a provocat moartea a 157 de oameni, t...

- Agentia Europeana pentru Siguranta Aviatiei (EASA) a decis, marti seara, suspendarea zborurilor avioanelor Boeing 737-8 Max si 737-9 Max in spatiul Uniunii Europene, dupa accidentul aerian din Etiopia, soldat cu 157 de morti.

- Agenția Europeana pentru Siguranța Aviației (EASA) a decis, marți seara, suspendarea zborurilor avioanelor Boeing 737-8 Max și 737-9 Max în spațiul Uniunii Europene, dupa accidentul aerian din Etiopia, soldat cu 157 de morți. - continua -

- Regatul Unit s-a alaturat marti unui mare numar de state care au suspendat zborurile cu avioane Boeing 737 MAX, dupa ce un avion de acest tip apartinand companiei Ethiopian Airlines s-a prabusit duminica, cu 157 de persoane la bord, in timp ce compania europeana low-cost Norwegian Air s-a alaturat…

- Marea Britanie, Singapore și Australia sunt ultimele națiuni ce suspenda zborul aeronavelor Boeing 737 MAX, marți, in timp ce identificarea celor 157 de victime ale accidentului Ethiopian Airlines stagneaza, iar inregistrarile din cutiile negre inca nu au relevat cauza accidentului, scrie Reuters.

- Autoritatile chineze au decis ca liniile aeriene locale sa nu mai opereze zboruri cu Boeing 737 Max 8, dupa accidentul Ethiopian Airlines de duminica in care a fost implicat acelasi tip de aeronava.

- Juan Guaido, liderul opoziției din Venezuela și președinte interimar autoproclamat, va efectua vineri o vizita oficiala în Paraguay, în cadrul careia se va întâlni cu președintele Mario Abdo, relateaza Reuters, citata de Mediafax.Anunțul a fost facut de președintele Mario…