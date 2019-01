Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri, de la Casa Alba, un acord care va pune capat asa-numitului "shutdown", blocajul partial al administratiei federale americane, si care prevede o finantare temporara a serviciilor publice federale pana la 15 februarie, dupa aproape o luna de paralizie…

- Presedintele american Donald Trump a criticat dur reprezentantii Partidului Democrat, care au respins sambata propunerile pe care le-a facut pentru incheierea celui mai lung blocaj guvernamental federal din istoria Statelor Unite, relateaza BBC.

- Presedintele american Donald Trump a comunicat un nou plan pentru incheierea blocajului guvernamental partial si a transmis ca este dispus sa faca un compromis, dar initiativa sa a fost respinsa de catre Democrati inainte de discurs, relateaza BBC.

- Președintele american Donald Trump se va intalni cu liderii Congresului SUA, vineri, pentru cauta o soluție privind ieșirea din impasul in care a intrat administrația federala, in condițiile in care inchiderea parțiala a Guvernului a atins pragul de doua saptamani, relateaza

- Intalnirea dintre presedintele american Donald Trump si liderii Congresului nu a avut niciun rezultat, astfel ca suspendarea temporara a activitatii administratiei federale care dureaza de 12 zile va continua pana la rezolvarea finantarii zidului de la granita cu Mexic, relateaza Associated Press.

- Ambele camere ale Congresului SUA s-au reunit joi seara pentru cateva minute, dar nu au luat nicio masura pentru a pune capat inchiderii partiale a guvernului federal, relateaza Reuters. Senatul si Camera Reprezentantilor nu au luat nicio masura pentru a restabili finantarea pentru aproximativ 20% din…