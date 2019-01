Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a decis, pe fondul criticilor, retragerea etapizata a trupelor americane din Siria, afirma oficiali de la Washington citati de cotidianul The New York Times, scrie Mediafax.Conform surselor citate, Donald Trump a stabilit ca retragerea efectivelor americane…

- Pentagonul a anuntat duminica semnarea ordinului de retragere a trupelor americane din Siria, pe care presedintele Donald Trump o doreste "lenta si extrem de coordonata" cu Turcia, relateaza AFP, potrivit hotnews.ro.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca a avut duminica o convorbire telefonica cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, in cadrul careia au vorbit si despre retragerea trupelor americane din Siria, care se va desfasura ''lent si extrem de coordonat'', transmite AFP, potrivit Agerpres.''Tocmai…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca gruparea extremista Statul Islamic a fost "in mare parte invinsa", dand inapoi fata de o declaratie anterioara in care vorbea despre o infrangere totala, adaugand ca tine de tarile de regiune, inclusiv Turcia, sa se ocupe de ramasitele organizatiei,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca secretarul american al Apararii, Jim Mattis, va parasi acest post la finalul lunii februarie, anuntul survenind la doar o zi dupa decizia liderului de la Casa Alba de retragere a trupelor americane din Siria, informeaza presa internationala, conform Mediafax.In…

- Presedintele american Donald Trump, care afirma ca si-a atins scopul de 'a invinge gruparea Statul Islamic' in Siria, are in vedere o retragere completa a trupelor SUA stationate in aceasta tara, relateaza AFP. 'Este o retragere totala' care va interveni 'cat mai repede…