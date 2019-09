"Tocmai am sanctionat Banca nationala a Iranului", a declarat Donald Trump vineri dupa-amiaza. "Este vorba de cele mai dure sanctiuni impuse vreodata unei tari", a adaugat Donald Trump. Noile sanctiuni au fost aplicate in contextul in care Statele Unite au atribuit Iranului atacurile care au vizat instalatii petroliere din Arabia Saudita. Administratia de la Teheran a negat implicarea in aceste atacuri.

