- Statele Unite se vor retrage unilateral din tratatul cu Rusia privind fortele nucleare intermediare (INF), a anuntat sambata presedintele american Donald Trump, citat de DPA și preluat de agerpres. Tratatul INF a fost semnat in 1987 de presedintele SUA Ronald Reagan si de liderul Uniunii Sovietice,…

- Doctrina nucleara a Rusiei nu stipuleaza un atac preventiv, dar Moscova este determinata sa raspunda la un atac al unui potential agresor, a declarat Putin, la o intalnire a Clubului de Discutii Valdai, la Soci. „Conceptul nostru este sa raspundem la un atac. Pentru cei care stiu, nu trebuie…

- Moscova este gata sa faca ce ii sta in putința pentru a se trece peste blocajul din relația Rusia - SUA și ia in serios disponibilitatea președintelui Donald Trump de a crea un dialog normal, deși sentimentul anti-rusesc din structurile americane a fost un impediment, a declarat ministrul de externe…

- Moscova este dispusa sa faca tot posibilul pentru a ieși din impasul in relațiile dintre Rusia și Statele Unite, și percepe la modul serios dorința președintelui Donald Trump de a avea un dialog, deși sentimentele rusofobe din Statele Unite sunt un obstacol, a declarat ministrul rus de externe Serghei…

- Iran și Rusia au reluat discuțiile privind construirea unei noi centrale nucleare capabile sa genereze pana la 3.000 de megawați, a anunțat sambata ministrul Energiei, Reza Ardakanian, potrivit unei agenții naționale de știri, citata de Reuters, scrie Mediafax.Iranul are la momentul actual…

- Sanctiunile SUA impotriva Rusiei 'vor fi mentinute in starea lor actuala', a subliniat presedintele american Donald Trump, in contextul in care seful guvernului italian Giuseppe Conte a indemnat Statele Unite la un dialog cu Rusia, informeaza marti AFP. In conferinta de presa comuna…

- A doua intalnire a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, nu va avea loc anul acesta, ci abia in 2019, dupa incheierea anchetei privind amestecul Rusiei in alegerile din SUA, a anuntat miercuri John Bolton, consilier national pentru securitate, citat de Reuters. "Presedintele…

- Amestecul rus in alegerile americane din 2016 continua sa zguduie Washingtonul, la o saptamana de la summitul extrem de criticat intre Donald Trump si Vladimir Putin, prin publicarea unor documente ”top secret” coplesitoare cu privire la un fost consilier al campaniei republicane suspectat de FBI ca…