- Presedintele Donald Trump a anuntat joi ca purtatoarea de cuvant a executivului american, Sarah Sanders, va parasi Casa Alba la sfarsitul lunii, relateaza Reuters si AFP."Minunata noastra Sarah Sanders va parasi Casa Alba si se va intoarce acasa la ea in statul Alabama la sfarsitul lunii",…

- Donald Trump îl va primi în 13 mai pe premierul naționalist-conservator ungar Viktor Orban, care se numara printre rarii admiratori declarați ai președintelui american în cadrul Uniunii Europene, a anunțat marți Casa Alba, citata de AFP."Pe baza vechilor legaturi dintre…

- Kirstjen Nielsen, care si-a anuntat propria demisie duminica si va mai conduce departamentul pana miercuri, a precizat ca tot atunci va pleca din functie si adjuncta sa. Departamentul pentru Securitate Interna (DHS) a fost infiintat ca raspuns la atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001, avand…

- Alcoolul și prohibiția in SUA. In urma cu fix 86 de ani, pe 3 aprilie 1933, prima doamna a Americii, Eleanor Roosevelt, ajungea pe prima pagina a zirelor cu anunțul sau in care spunea ca, la Casa Alba, se va consuma bere. Știrea venea dupa 13 ani de prohibiție, timp in care alcoolul fusese interzis.

- Presedintele Donald Trump l-a primit miercuri la Casa Alba pe presedintele executiv al Google, Sundar Pichai, care l-a linistit pe liderul de la Casa Alba în privinta activitatilor gigantului tehnologiei din China, criticate recent aspru de acesta, transmite AFP. "Tocmai m-am întâlnit…

- Președintele Donald Trump a transmis, duminica, un mesaj pe contul de Twitter dupa ce au fost facute publice concluziile raportului intocmit de procurorul special Robert Mueller cu privire la eventuala implicare a Rusiei in campania electorala din 2016, din SUA. Ancheta condusa de Robert S. Mueller…

- ”Trezoreria americana a anuntat astazi (vineri) ca aceste sanctiuni suplimentare la scara mare se adauga celor care apasa deja asupra Coreei de Nord. Eu am ordonat ca aceste sanctiuni suplimentare sa fie retrase!”, a scris vineri, pe Twitter, Donald Trump.Presedintele american, care s-a…

- Trump denunta ”oribilul masacru in moschei” in Noua Zeelanda. ”Condoleantele mele sincere si cele mai bune ganduri poporului Noii Zeelande, dupa oribilul masacru in moschei. 49 de persoane au murit intr-un mod atat de nebunesc, iar atatea altele au fost ranite”, a scris el pe Twitter.”Statele…