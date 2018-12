Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca va ocoli Congresul si va recurge la armata pentru construirea zidului la granita cu Mexic, daca democratii se vor opune finantarii cerute, transmite Reuters. Intr-o serie de postari matinale pe Twitter, cu cateva ore inaintea intalnirii programate…

- Presedintele american Donald Trump a explicat luni, pe contul sau de Twitter, de ce doreste pedeapsa cu inchisoarea pentru fostul sau avocat Michael Cohen, care colaboreaza cu justitia in delicata ancheta privind amestecul Rusiei in alegeri si care a recunoscut saptamana trecuta o minciuna care-l pune…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca Osama bin Laden, ucis de un comando american in Pakistan in mai 2011, ar fi trebuit prins mult mai devreme, atacandu-si precedesorii si Pakistanul, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Bineinteles ca ar fi trebuit sa il prindem pe Osama…

- Presedintele american Donald Trump are in vedere un plan de interzicere a intrarii migrantilor pe la frontiera de sud a SUA cu Mexicul precum si a acordarii de azil acestora, potrivit editiei de joi a cotidianului Washington Post, relateaza Reuters preluata de Agerpres. Pentagonul va desfasura…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat luni intr-o postare pe Twitter ca a vorbit cu regele Salman al Arabiei Saudite, care i-a spus ca 'nu stie' nimic despre soarta jurnalistului saudit disparut Jamal Khashoggi, potrivit AFP. Just spoke to the King of Saudi Arabia who denies any knowledge…

- Numirea fiicei sale Ivanka in postul de ambasadoare a Statelor Unite la ONU "ar fi dinamita", a afirmat marti Donald Trump intrebat despre zvonurile care o vedeau in locul lui Nikki Haley, demisionara, relateaza AFP preluata de Agerpres. Presedintele american a adaugat insa imediat ca suspiciunile…

- Presedintele american Donald Trump a salutat luni, intr-o postare pe Twitter, "noul acord comercial magnific" cu Mexicul si Canada, obtinut in ultimul moment in noaptea de duminica spre luni, relateaza AFP. "Este un super-acord pentru cele trei tari, care rezolva problemele si erorile NAFTA", a mai…