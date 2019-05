Donald Trump anunţă noi sancţiuni asupra sectorului metalelor din Iran Donald Trump a impus miercuri noi sanctiuni asupra "sectoarelor iraniene ale fierului, otelului, aluminiului si cuprului" pentru a întari presiunea asupra regimului de la Teheran si a amenintat ca va lua noi masuri daca Iranul "nu-si schimba radical atitudinea", relateaza Reuters, AFP si DPA, citate de Agerpres.



Aceste sanctiuni intervin exact la un an dupa retragerea Statelor Unite din acordul international încheiat în 2015 privind sectorul nuclear iranian si într-un moment în care Teheranul a anuntat la rândul sau suspendarea a…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

