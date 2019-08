Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump a anuntat joi lansarea unui comandament militar american al spatiului care va avea ca misiune sa asigure suprematia Statelor Unite, amenintata de China si Rusia, pe acest nou teren de razboi, relateaza AFP. "Este un moment istoric, o zi istorica in care se recunoaste ca spatiul…

- Presedintele Donald Trump a negat luni ca ar fi sugerat lansarea de bombe nucleare asupra uraganelor inainte ca acestea sa atinga teritoriul Statelor Unite, considerand informatia "ridicola", relateaza AFP. Potrivit site-ului Axios, Donald Trump ar fi intrebat la o reuniune privind uraganele…

- Președintele Donald Trump a declarat joi ca ia în considerare posibilitatea de a declara Venezuela zona de carantina sau de a aplica o blocada, în contextul în care SUA intensifica presiunile pentru a-l determnia pe Nicolas Maduro sa renunțe la putere, scrie Reuters. Trump…

- "Ne vom consolida cunoasterea situatiei spatiale, ne vom proteja mai bine satelitii, inclusiv in mod activ", a declarat sefu statului francez intr-un discurs pe care l-a sustinut la Ministerul Armatelor, cu ocazia receptiei traditionale in onoarea trupelor ce defileaza pe Champs-Elysees duminica,…

- "Pentru a asigura dezvoltarea si intarirea capacitatilor noastre spatiale, un mare comandament spatial va fi creat in luna septembrie" in cadrul Fortelor armate aeriene, care "vor deveni in cele din urma Fortele armate aeriene si spatiale", a declarat el in fata comunitatii militare reunite la Ministerul…

- Presedintele Emmanuel Macron a anuntat sambata crearea unui comandament militar spatial, intr-un discurs sustinut in ajunul defilarii de 14 Iulie, sarbatoarea nationala a Franței, relateaza AFP. "Pentru a asigura dezvoltarea si intarirea capacitatilor noastre spatiale, un mare comandament spatial va…

- Președintele chinez Xi Jinping a facut apel omologului sau american Donald Trump sa arate flexibilitate in negocierile cu Coreea de Nord și sa reduca sancțiunile impuse impotriva acesteia, a informat vineri Ministerul chinez de Externe, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Un…

- Moscova va raspunde masurilor care urmeaza sa fie adoptate de NATO dupa decizia Rusiei de a suspenda Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), semnat in 1987, a declarat adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Riabkov, relateaza Reuters, potrivit Mediafax. Ministrii Apararii din NATO urmeaza…