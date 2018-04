Stiri pe aceeasi tema

- SUA, Franta, Marea Britanie si Germania s-au angajat miercuri, la un an dupa atacul cu gaz sarin impotriva localitatii rebele siriene Khan Sheikhoun, atribuita regimului presedintelui Bashar al-Assad, sa faca in asa fel incat cei 'responsabili' sa plateasca, relateaza AFP.Evocand atacul 'odios',…

- „Octav” a fost selectat in competiția oficiala a Festivalului Internațional de Film de la Beijing, fiind singurul film romanesc aflat pe lista nominalizaților pentru Tiantan Awards, de anul acesta. Cea de-a opta ediție a evenimentului va avea loc in perioada 15 – 22 aprilie 2018 in China, iar organizatorii…

- "Am auzit ca esti diavolul in persoana" i-a spus James Mattis in fata jurnalistilor veniti sa surprinda prima lor intalnire. Pe culoarele Casei Albe se zvoneste ca cei doi au viziuni complet diferite despre politica de aparare a Statelor Unite si ca este putin probabil sa colaboreze armonios. Dar…

- Presedintele Donald Trump a reluat joi criticile la adresa Amazon.com, acuzand compania ca nu plateste destule taxe si distruge micile afaceri. Actiunile platformei de comert online au continuat sa scada. "Mi-am exprimat nemultumirea fata de Amazon cu mult inainte de alegeri. Spre deosebire…

- Pe fondul interesului in creștere pentru piața de blockchain și crypto, Romania face primul pas catre reglementarea acestui domeniu prin lansarea primei organizații non-guvernamentale care iși propune sa reprezinte interesele celor implicați in tehnologia blockchain și segmentul de criptomonede: United…

- Presedintele american Donald Trump a adancit diviziunile existente in relatiile cu China inainte de reuniunea G20 din Agentina, tensionate deja de tarifele impuse de SUA pentru otel si aluminiu, prin retragerea Statelor Unite de la discutii economice cu Beijingul care dateaza de 10 ani, transmite…

- Mai mulți experți internaționali vor testa gazul folosit pentru otravirea lui Skripal și a fiicei sale in Salisbury. Echipa din cadrul Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OPCW) va vizita baza de cercetare militara de la Porton Down din Wiltshire, pentru a verifica gazul folosit in tentativa…

- Liderii Frantei, Germaniei, Statelor Unite si Regatului Unit afirma joi, intr-un comunicat comun, ca responsabilitatea atacului cu neurotoxina de la Salisbury, pe 4 martie, impotriva fostului spion rus Serghei Skripal, revine Rusiei , anunța BBC . Liderii celor 4 state condamna ”prima utilizare ofensiva…

- Victoria categorica a lui Vladimir Putin, asteptata duminica, il va mentine pe cel mai puternic om din Rusia la conducerea tarii pana in anul 2024, intr-un moment in care liderul de la Kremlin si-a adus tara in prim-planul scenei internationale in ultimii ani, cu pretul unor tensiuni cu Occidentul fara…

- Franta, Regatul Unit si Germania au propus partenerilor lor europeni noi sanctiuni vizand Iranul in dosarele balistic si al implicarii Teheranului in Siria, cu obiectivul de a convinge Statele Unite sa pastreze acordul din 2015 cu privire la programul nuclear al Republicii islamice, potrivit unui…

- Neurotoxina care a otravit fostul spion rus Sergei Skripal a fost pusa in bagajul fiicei sale inainte sa plece din Moscova, informeaza The Telegraph, care citeaza surse neidentificate. Yulia Skripal a zburat catre Londra din Rusia pe 3 martie, conform fortelor antitero, titreaza News.ro. Anchetatorii…

- Statele membre NATO au alocat mai multe fonduri pentru aparare in 2017, iar secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a precizat ca opt tari vor indeplini in acest an tinta de 2% din PIB pentru aparare, relateaza site-ul agentiei Reuters. Potrivit unui raport prezentat…

- Statele Unite ale Americii raman cel mai mare exportator de arme din lume, aproape jumatate dintre armele americane ajungand in Orientul Mijlociu in ultimii cinci ani. In total, 98 de state au fost aprovizionate cu armament din SUA. Intre 2013 si 2017, sistemul global de transferuri de arme…

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian le-a solicitat, joi, Rusiei si Iranului sa-si foloseasca influenta asupra presedintelui sirian Bashar al-Assad pentru a se asigura ca Damascul respecta rezolutia ONU privind o incetare a focului pentru 30 de zile in Siria, transmite Reuters. Le Drian a…

- "Exista programe pentru rachete care se pot deplasa pe cateva sute de kilometri, care nu sunt compatibile cu rezolutiile Consiliului de Securitate al ONU si care depasesc nevoia Iranului de a isi proteja frontierele", a declarat Jean-Yves Le Drian reporterilor inainte de a efectua, luni, o vizita…

- Statele Unite și Germania cer Rusiei sa inceteze participarea la bombardamentele Goutei de Est din Siria și sa convinga regimul Bashar al Assad sa opreasca operațiunile ofensive impotriva populației civile, se arata in declarația Administratiei Cancelariei germane, in urma unei conversații telefonice…

- Daca proiectul european va fi relansat, atunci Germania trebuie sa fie motorul relansarii sale. Inca de la unificarea germana din anul 1871, destinul Germaniei a definit viitorul Europei. Energia economica a Germaniei i-a permis acesteia sa eclipseze Franta si sa rivalizeze cu Imperiul Britanic…

- Hope Hicks, director de comunicare al Casei Albe, demisioneaza din funcție. Aceasta era una din cele mai vechi membre ale staffului presedintelui Donald Trump. Anunțul a fost facut miercuri, de purtatoarea de cuvant a presedintiei Statelor Unite, Sarah Sanders. Aceasta a ținut sa precizeze ca decizia…

- NSA nu a primit niciodata unda verde de la Casa Alba sa le raspunda serviciilor ruse acuzate de amestec in campania prezidentiala americana, a anuntat directorul principalei agentii de informatii militare americane, scrie AFP, citat de News.ro . ”Este adevarat ca nu am adoptat acelasi comportament”…

- Emmanuel Macron va avea dreptul la "prima vizita de stat", care include o ceremonie oficiala si un dineu, organizata de presedintele american de la instalarea sa la putere in ianuarie 2017."Aceasta vizita va contribui la intarirea cooperarii dintre Statele Unite si Franta in privinta chestiunilor…

- Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe, a anuntat, luni, ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, in va primi la Washington pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, la data de 24 aprilie, informeaza The Associated Press.

- Presedintele american, Donald Trump, il va primi pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, la 24 aprilie, la Casa Alba, a confirmat luni executivul american, relateaza AFP. Emmanuel Macron va avea dreptul la "prima vizita de stat", care include o ceremonie oficiala si un dineu, organizata de presedintele…

- Statele Unite au acuzat Rusia și regimul președintelui sirian Bashar al Assad de uciderea civililor din Gouta de Est. Potrivit secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Sanders, Washingtonul urmareste cu ingirjorare distrugerile intenționate ale facilitaților medicale din regiune și utilizarea constanta…

- Potrivit Institutului de Statistica din Marea Britanie numarul migranților din Uniunea Europeana, care lucreaza in Regatul Unit a crescut in perioada octombrie-decembrie 2017 cu peste 100.000 de persoane. Cei mai mulți imigranți din romani și bulgari, scrie Daily Mail. Numarul migranților din UE care…

- "Va amintiti momentul in care Vladimir Putin a castigat razboiul civil din Siria? Era in primavara anului 2016; aflat in vizita in acest stat afectat grav de razboi, presedintele Rusiei le spunea trupelor: «Cred ca misiunea Ministerului Apararii si a fortelor armate ruse a fost indeplinita in totalitate.…

- „Guvernul Siriei neaga in mod categoric ca deține arme chimice. Credem ca folosirea unor astfel de arme reprezinta un act imoral și inacceptabil, indiferent de context”, a declarat Faisal Mekdad, ministrul adjunct de Externe al Siriei, citat de site-ul postului France 24. Reacția Guvernului…

- Supusa unor puternice presuni interntaionale, puterea a autorizat de altfel intrarea unor ajutoare umanitare in Ghouta de Est, pentru prima oara dupa raidurile sangeroase care au vizat, saptamana trecuta, enclava rebela asediata in apropiere de Damasc. Regimul sirian a fost acuzat ca a comis recent…

- Un razboi care a inceput de la protestele pasnice impotriva presedintelui Bashar al-Assad degenereaza rapid intr-o competitie globala pentru controlul asupra a ceea ce mai ramane de distrus din Siria, antrenand riscul unui conflict extins. Sub cerul pe care se imbulzesc avioanele de lupta ale unei jumatati…

- Șeful ONU cere incetarea conflictului armat din Siria. Antonio Guterrs, secretar general al Organizației Națiunilor Unite, a cerut sambata stingerea imediata a conflictului armat din Siria. Guterres a declarat ca toate parțile implicate in conflict trebuie sa respecte rezoluțiile și incetarea ”imediata…

- Administratia Donald Trump a dat asigurari, joi seara, ca nu intentioneaza sa intre in conflict militar cu fortele regimului Bashar al-Assad, dupa ce Rusia a cerut Statelor Unite explicatii in legatura cu un bombardament efectuat in Siria soldat cu aproximativ 100 de morti.

- "Presedintele Trump este pe deplin solidar cu militarii care isi risca viata in fiecare zi pentru a garanta securitatea tarii noastre. El a cerut Departamentului Apararii sa studieze crearea unei ceremonii in cursul careia toti americanii vor putea sa-si exprime recunostinta", a declarat purtatoarea…

- Administratia Donald Trump a prelungit, joi, protectia temporara pentru aproximativ 6.900 de cetateni sirieni care traiesc si lucreaza in Statele Unite ale Americii, in baza unui program umanitar, relateaza site-ul BBC News. Masura ar fi expirat la 31 martie, dar a fost prelungita pentru…

- Fabricile de lactate din UE au procesat 152 milioane de tone de lapte crud in 2016, potrivit datelor Eurostat. Din aceasta cantitate, 37% din laptele pus la dispozitia procesatorilor de lactate a fost transformat in branza, 30% a fost folosit la productia de unt, 13% pentru productia de smantana…

- Presedintele american, Donald Trump, se va intalni saptamana viitoare, la Davos, cu sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anuntat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de AFP. Aceasta intalnire, care va avea loc in marja Forumului Economic Mondial de la Davos, in…

- "Acest acord nu poate fi pus in aplicare daca unul dintre participanti decide sa iasa unilateral", a declarat Lavrov, intr-o conferinta de presa la sediul din New York al Natiunilor Unite. "Se va prabusi, nu va mai exista acord", a avertizat ministrul rus de externe, subliniind: "cred ca…

- 'Astazi, datorita eforturilor tuturor natiunilor implicate, organizatia militara Daesh (acronim arab al SI) in Levant este invinsa aproape in totalitate. Sunt increzator ca in urmatoarele saptamani vom ajunge la aceasta victorie militara pe teren', a declarat Macron in timpul urarilor sale pentru…

- Dupa o sedinta a guvernului, vicepremierul Bekir Bozdag a lansat un avertisment similar, in replica la anuntul coalitiei conduse de Statele Unite in Siria privind intentia de a infiinta o armata cu un efectiv de 30.000 de combatanti, in colaborare cu Fortele Democratice Siriene (SDF). Liderul…

- Nasr Hariri, negociatorul sef al opozitiei siriene, a cerut, marti, SUA si UE sa intervina pentru a intesifica presiunile asupra regimului condus de Bashar al-Assad, Rusiei si Iranului pentru ca acestea sa se intoarca la negocieri pentru incheierea conflictului din Siria, relateaza site-ul Reuters.

- Vanzarile de autovehicule Dacia au inregistrat anul trecut un avans de 12% pe pietele externe fata de nivelul inregistrat in 2016, in total, in afara Romaniei, fiind comercializate 611.973 de unitati, din care peste 460 000 de vehicule vandute de Dacia in 2017 au fost inmatriculate in tarile vechiului…

- Sub sloganul „All aboard”, Eurovision Song Contest 2018 va aduce reprezentantii celor 42 de tari inscrise in competitie. Cand este Eurovision 2018 și unde are loc Concursul muzical Eurovision 2018 va fi la cea de-a 63-a ediție și va avea loc in capitala Portugaliei, Lisabona. Semifinalele concursului…

- Ministrul de externe german Sigmar Gabriel a cerut Statelor Unite sa considere acordul nuclear incheiat in 2015 intre Iran si marile puteri (SUA, China, Rusia, Marea Britanie, Franta si Germania) drept o problema separata de programul balistic al Teheranului si de rolul sau in razboiul civil din…

- Uniunea Europeana l-a invitat pe ministrul iranian de externe Mohammad Javad Zarif la un dialog cu omologii sai din Franta, Germania si Regatul Unit pentru mentinerea acordului nuclear, informeaza AFP. Intr-un comunicat publicat luni noaptea la Bruxelles, UE precizeaza ca discutiile urmeaza…

- Faptul ca Donald Trump se auto-caracterizeaza drept „un geniu stabil” referindu-se la starea lui mentala, pe care cartea „ Fire and Fury“ o pune sub semnul intrebarii, este considerat de analisti drept un gest cel putin imatur. In Europa, „unii din cei mai apropiati aliati internationali ai SUA, inclusiv…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat vineri ca Turcia a luat initiativa unui nou format de dialog privind Siria, la care urmeaza sa participe in prima etapa ministrii de externe ai asa-numitelor "tari cu afinitati" - Statele Unite, Franta, Germania, Regatul Unit, Italia, Uniunea Europeana,…

- Lionel Messi le-a impus șefilor o clauza potrivit careia poate pleca gratis. Scenariul este posibil in cazul in care Catalunia devine independenta de Spania. Starul argentinian le cere șefilor ca echipa catalana sa joace intr-un campionat de top, Spania, Anglia, Germania sau Franța. Lionel…