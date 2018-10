"Guatemala, Honduras si Salvador nu au fost capabile sa-si faca treaba si sa-i impiedice pe oameni sa-si paraseasca tarile pentru a veni in mod ilegal in SUA. Vom incepe sa taiem sau sa reducem in mod semnificativ enormul ajutor international pe care il acordam acestor tari", a indicat Trump intr-un mesaj difuzat luni pe Twitter.



Intr-un alt mesaj transmis tot luni pe Twitter, liderul de la Casa Alba a acuzat armata si politia mexicane ca au fost "incapabile" sa opreasca mii de migranti porniti catre SUA, in majoritate originari din Honduras. Trump a subliniat in mesaj ca a atras atentia…