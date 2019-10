Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat joi, in privința politicilor americane din Orientul Mijlociu, ca gruparea terorista Stat Islamic este sub control, iar forțele care se opun acesteia vor continua sa aiba victorii impotriva organizației teroriste, potrivit Reuters preluat de agerpres.„ISIS…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat joi ca secretarul american al Energiei, Rick Perry, iși va da demisia la finalul anului, potrivit Reuters preluat de mediafax.Vezi și: STENOGRAMELE INTEGRALE ale discuțiilor dintre șefii USR dupa dezvaluirile Rise Project - VIDEO Anunțul…

- Ministrul american al energiei, Rick Perry, ar urma sa-si anunte demisia in noiembrie, a indicat vineri publicatia Politico, citand trei persoane informate in legatura cu planurile ministrului, relateaza Reuters. Desi contactele sale cu Ucraina l-au atras in investigatia lansata de Congresul SUA cu…

- Secretarul american al Energiei, Rick Perry, ar urma sa iși anunțe demisia in luna noiembrie, potrivit unor surse apropiate acestuia, citate de Politico, informeaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Potrivit surselor, eventuala decizie a lui Perry nu este legata de ancheta privind…

- Președintele american Donald Trump se va intalni saptamana viitoare cu liderul indian Narendra Modi și cu premierul australian Scott Morrison, la evenimente din Texas și Ohio, pentru a promova comerțul și investițiile, relateaza Reuters, conform Mediafax.Casa Alba a informat ca Trump va efectua…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sambata ca mai multi lideri talibani ar fi urmat sa ajunga in SUA, la Camp David, impreuna cu presedintele Afganistanului, Ashraf Ghani, insa reuniunea a fost anulata, potrivit CNN, citat de Mediafax. Presedintele american a scris pe Twitter ca a…

- Președintele american Donald Trump va efectua miercuri o vizita oficiala in orașul El Paso din statul american Texas, la patru zile de la atacul armat in urma caruia au murit 22 de persoane, relateaza Reuters.Anunțul a fost facut de primarul orașului El Paso, Dee Margo, la puțin timp dupa…

- Actiunile si preturile petrolului au scazut puternic, joi, dupa anuntul presedintelui Donald Trump privind impunerea unor tarife suplimentare de 10% pentru importuri din China in valoare de 300 de miliarde de dolari, incepand cu 1 septembrie, transmite Reuters.