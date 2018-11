Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat luni ca "probabil nu" se va intalni cu omologul sau rus, Vladimir Putin, la Paris, cu ocazia manifestarilor organizate pentru a marca implinirea a o suta de ani de la incheierea Primului Razboi Mondial, relateaza AFP, informeaza Agerpres."Nu sunt…

- Statele Unite si Rusia nu au stabilit momentan detaliile exacte pentru o vizita a presedintelui rus Vladimir Putin la Washington, a declarat purtatorul de cuvant de la Kremlin, Dimitri Peskov, relateaza agenția Reuters, preluata de Mediafax. Casa Alba a lansat o invitatie formala pentru presedintele…

- John Bolton, consilierul prezidential american pentru Securitate Nationala, a anunțat vineri ca Statele Unite l-au invitat pe președintele rus Vladimir Putin sa efectueze o vizita la Washington, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Președintele american Donald Trump se va…

- Vladimir Putin vrea sa se intalneasca cu Donald Trump in data de 11 noiembrie, la Paris. Despre aceasta l-a anuntat pe secretarul de stat american pentru Securitate, John Bolton, aflat intr-o vizita la Moscova.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, da asigurari ca vrea sa continue dialogul cu omologul sau american, Donald Trump, in pofida unor demersuri ”neprietenoase” ale Washingtonului, relateaza The Associated Press.Putin i-a spus marti consilierului pe probleme de securitate nationala al Casei Albe,…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-ar putea intalni cu omologul sau american Donald Trump la 11 noiembrie la Paris, cu ocazia ceremoniilor dedicate implinirii a 100 de ani de la sfarsitul Primului Razboi Mondial, ambii lideri fiind invitati la aceste festivitati, comunica vineri RIA Novosti, citand un…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-ar putea intalni cu omologul sau american Donald Trump la 11 noiembrie la Paris, cu ocazia ceremoniilor dedicate implinirii a 100 de ani de la sfarsitul Primului Razboi Mondial, ambii lideri fiind invitati la aceste festivitati, comunica vineri RIA Novosti, citand…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump s-ar putea intalni la Paris pe data de 11 noiembrie, daca ambii lideri vor participa la un eveniment ce comemoreaza sfarsitul Primului Razboi Mondial, a informat vineri Ministerul rus de Externe, relateaza agentia Reuters.