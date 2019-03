”Trezoreria americana a anuntat astazi (vineri) ca aceste sanctiuni suplimentare la scara mare se adauga celor care apasa deja asupra Coreei de Nord. Eu am ordonat ca aceste sanctiuni suplimentare sa fie retrase!”, a scris vineri, pe Twitter, Donald Trump.



Presedintele american, care s-a intalnit in doua randuri cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, pare sa se refere la sanctiuni anuntate joi - vizand doua intreprinderi chineze de transport maritim, acuzate ca au facut comert cu Coreea de Nord, in pofida sanctiunilor internationale, potrivit news.ro.



Insa, potrivit Washington…