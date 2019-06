Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri ca este increzator ca se va gasi o soluție buna la chestiunea statului frontierei irlandeze dupa ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza agenția Dpa, potrivit mediafax.Irlanda va fi "intr-o stare grozava" dupa Brexit, a declarat…

- Presedintele american Donald Trump, aflat in vizita la Londra, a dat asigurari marti ca Marea Britanie va putea obtine un acord comercial "fenomenal" cu SUA, dupa retragerea ei din Uniunea Europeana, si a salutat modul in care a gestionat premierul britanic Theresa May negocierile de Brexit, relateaza…

- Presedintele american Donald Trump a recomandat Marii Britanii sa paraseasca Uniunea Europeana fara acord daca nu obtine satisfactie la cererile sale si sa nu plateasca factura pentru separare, intr-un interviu in Sunday Times, citat de AFP. "Daca nu obtineti acordul pe care il vreti, in locul vostru…

- Președintele american Donald Trump le-a reproșat liderilor UE ca sunt prea duri cu Marea Britanie, in problema Brexit-ul. In context, el a acuzat Uniunea ca este și un partener comercial "brutal" in relația cu SUA, avertizand insa ca acest lucru se va schimba.

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, în cadrul Consiliului European, amânarea Brexit-ului pâna la data de 31 octombrie, pentru ca Parlamentul de la Londra sa aiba ragazul necesar sa adopte acordul și pentru a evita astfel o retragere haotica a Regatului Unit din Uniunea Europeana,…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, miercuri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European pe tema procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana. La sosirea la Consiliul European, Iohannis a vorbit despre scenariile luate in calcul pentru Brexit."Cred ca pana la urma…

- Membrii Partidului Democrat Unionist din Irlanda au votat luni seara impotriva tuturor opțiunilor alternative de gestionare a ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, a transmis un purtator de cuvant al partidului, citat de Reuters potrivit mediafax. Partidul Democrat Unionist din Irlanda…

- Trimisul special al AGERPRES, Tudor Martalogu, transmite: Referendumul din 2016 privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana si alegerea lui Donald Trump in functia de presedinte al SUA au fost doua evenimente socante care ne-au facut sa ne intrebam daca Europa poate face fata provocarilor…