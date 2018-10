Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din statul american New York au declansat o investigatie privind presupuse fraude fiscale de milioane de dolari comise de presedintele Donald Trump si de familia acestuia, dupa dezvaluiri facute de cotidianul The New York Times.Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a fost…

- Serviciul impozitelor din statul New York a deschis o ancheta dupa ce ziarul New York Times (NYT) a dezvaluit informatii potrivit carora Donald Trump ar fi primit peste 400 de milioane de dolari de la parintii sai, in parte prin manevre de evaziune fiscala, relateaza AFP, preluata de...

- Antrenorul echipei engleze de fotbal Manchester United, Jose Mourinho, a ajuns la o intelegere cu justitia spaniola, fiind condamnat la un an de inchisoare cu suspendare pentru frauda fiscala, a anuntat ziarul El Mundo, citat de BBC. Mourinho a primit de asemenea o amenda de 2 milioane de euro. Portughezul…

- Fostul sef al campaniei electorale a lui Donald Trump, Paul Manafort, a fost declarat marti vinovat de opt infractiuni legate de fraude bancare si fiscale, transmite Reuters. Juratii au anuntat ca nu pot ajunge la un consens asupra altor 10 capete de acuzare. Judecatorul T. S. Ellis a invalidat procesul…

- Justitia americana investigheaza daca Michael Cohen, avocatul personal al presedintelui Donald Trump, a comis fraude bancare si fiscale care se ridica la 20 milioane de dolari in cadrul unor imprumuturi obtinute de o societate familiala, a relatat New York Times, citat luni de France Presse.Citește…

- Fostul avocat al lui Donald Trump, Michael Cohen, este anchetat pentru o posibila frauda bancara de peste 20 de miliarde de dolari, bani obtinuti ca imprumuturi prin intermediul companiilor de taximetrie...

- Procurorii federali din New York ancheteaza daca fostul avocat al presedintelui american Donald Trump, Michael Cohen, a comis frauda fiscala in legatura cu afacerea sa de taximetrie, relateaza marti Wall Street Journal, citand persoane familiarizate cu investigatia, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.…