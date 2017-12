Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi, pentru cotidianul New York Times (NYT), ca ancheta privind eventualul amestec al Rusiei in alegerile din 2016 pentru Casa Alba 'da o foarte proasta imagine' despre Statele Unite, el aratandu-se increzator ca procurorul special Robert Mueller,…

- Donald Trump neaga ca intentioneaza sa-l concedieze pe Robert Mueller, procurorul-sef in ancheta privind amestecul Rusiei in alegerile americane. Simbata, 16 decembrie, un avocat al lui Trump in perioada de tranzitie ca presedinte a declarat ca mii de emailuri au fost obtinute ilegal de catre echipa…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca nu intentioneaza sa-l demita pe Robert Mueller, procurorul special care coordoneaza investigatiile privind ingerintele Rusiei in campania electorala din 2016 si presupuse contacte intre apropiati ai liderului de la Casa Alba si oficiali rusi.

- Oficialitati ale FBI din investigatia privind Rusia au facut comentarii dure la adresa presedintelui Donald Trump, privind un eventual amestec al Rusiei in campania prezidentiala, numindu-l pe Trump "un idiot”. Unul dintre oficiali a spus intr-un text trimis chiar in noaptea alegerilor…

- Deutsche Bank a fost somata de catre procurorul special Robert Mueller, insarcinat cu ancheta in dosarul rus, sa-i furnizeze documente despre legaturile pe care le are cu Donald Trump si cu familia acestuia, potrivit cotidianului Handelsblatt si Bloomberg, scrie AFP.Aceasta cerere a fost adresata…

- Un responsabil de rang înalt din echipa de tranziție a președintelui american Donald Trump a scris într-un e-mail datat 29 decembrie ca Rusia „tocmai i-a facut cadou (lui Trump) alegerile din SUA”, potrivit unui articol publicat sâmbata de The New York Times și preluat…

- Președintele american Donald Trump a scris pe contul sau de Twitter ca nu i-a cerut niciodata fostului director al Biroului Federal de Investigații (FBI), James Comey, sa stopeze anchetarea fostului sau consilier pe probleme de securitate naționala Michael Flynn, informeaza duminica Reuters și AFP.…

- „Statul paralel” din SUA il cam deranjeaza pe alesul Trump. Așteptam replica bosumflata a Congresului și schimbarea legilor justiției. Sau nu? Impresionante sunt "lecțiile" justiției americane și intreg desfașuratorul cercetarii penale conduse de procurorul federal Robert Mueller, un respectat "om al…

- Unul dintre cei mai experimentați agenți ai Biroului Federal de Investigații (FBI, poliția federala) al SUA, Peter Strzok, suspectat ca a scris mesaje in care l-a criticat pe președintele Donald Trump, a fost exclus din ancheta sensibila privind ingerința Moscovei in alegerile prezidențiale americane,…

- Trump a facut aceste comentarii reporterilor, pe cand parasea Casa Alba. "Nicio complicitate", a raspuns Trump jurnaliștilor care l-au intrebat in legatura cu decizia fostului sau consilier de a pleda vinovat și de a coopera cu justiția. Ca parte a ințelegerii de vineri cu procuratura,…

- Ancheta in cazul presupusei ingerințe ruse a fost impulsionata vineri prin inculparea lui Michael Flynn - fostul consilier pentru securitatea naționala al președintelui american Donald Trump - care a pledat vinovat, recunoscand ca i-a mințit pe anchetatorii FBI, relateaza AFP. O ancheta…

- Fostul consilier al lui Trump, Michael Flynn a recunoscut ca a mințit FBI-ul in legatura cu canalele de conversație cu ambasadorul rus și a ajuns la o ințelegere privind acuzațiile care i s-au adus in investigația privind implicarea straina in alegerile przidențiale din 2016, scrie ABC News. Generalul…

- Presedintele american Donald Trump le-a cerut in vara, in mai multe randuri, unor senatori republicani de rang inalt sa puna capat anchetei Comisiei pentru Informatii cu privire la amestecul Rusiei in alegerile americane din 2016, inclusiv presedintelui Comisiei, dezvaluie The New York Times, citand…

- Presedintele american, Donald Trump, le-ar fi cerut in repetate randuri, pe parcursul verii, unor republicani din Senatul SUA sa renunte la ancheta Comisiei pentru serviciile de informatii din aceasta camera a Congresului cu privire la presupusa ingerinta a Rusiei in alegerile prezidentiale din anul…

- Președintele american Donald Trump le-ar fi cerut in repetate randuri, pe parcursul verii, republicanilor de marca din Senatul SUA sa renunțe la ancheta Comisiei pentru serviciile de informații din aceasta camera a Congresului SUA pe tema presupusului amestec al Rusiei in alegerile prezidențiale…

- Procurorii care, sub conducerea lui Robert Mueller, ancheteaza presupusul amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016 l-au audiat in aceasta luna pe Jared Kushner, ginerele si consilierul presedintelui SUA, Donald Trump, au informat miercuri seara mass media americane, citate…

- Procurorii care, sub conducerea lui Robert Mueller, ancheteaza presupusul amestec al Rusiei in alegerile prezidențiale americane din 2016 l-au audiat in aceasta luna pe Jared Kushner, ginerele și consilierul președintelui SUA, Donald Trump, au informat miercuri seara mass media americane, citate…

- Echipa de avocati ai presedintelui SUA Donald Trump a fost anuntata de avocatii lui Michael Flynn, fostul conslier al liderului de la Casa Alba, ca nu mai pot discuta despre ancheta cu privire la amestecul Rusiei in alegerile din Statele Unite. Cotidianul The New York Times (NYT) transmite ca asta arata…

- Hillary Clinton contesta legitimitatea scrutinului prezidential din anul 2016 si cere constituirea unei comisii independente pentru evaluarea impactului pe care l-au avut ingerintele Rusiei, numindu-l pe presedintele Donald Trump "naiv" si "marioneta" a Moscovei,

- Ministrul american al justitiei, Jeff Sessions, urmeaza sa fie chestionat din nou marti in Congres cu privire la implicarea rusa in alegerile prezidentiale din 2016 si o posibila intelegere intre Moscova si membri ai echipei de campanie a lui Donald Trump, scrie AFP.Jeff Sessions, care a facut…

- Președintele american, Donald Trump, a incercat duminica sa inlature confuzia in legatura cu faptul daca accepta sau nu dezmințirile omologului sau rus, Vladimir Putin, referitoare la amestecul in alegerile prezidențiale din SUA din 2016, relateaza Reuters și AFP. În cadrul unei conferințe…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și cel al Rusiei, Vladimir Putin, se vor intilni, probabil, vineri in Vietnam la reuniunea APEC, a anunțat Iuri Ușakov, unul dintre consilierii președintelui Rusiei. El a afirmat ca a fost agreata cu partea americana o intilnire in marja reuniunii economice…

- Procurorul special Robert Mueller a strans suficiente dovezi pentru a-l pune sub acuzare pe Michael Flynn, fost consilier pe probleme de securitate naționala al președintelui american Donald Trump, și pe fiul acestuia, a relatat duminica NBC News, citand multiple surse familiare cu ancheta, transmite…

- Dezvaluirile legate de George Papadopoulos, fost consilier pe probleme de politica externa in echipa de campanie a lui Donald Trump, aparute in presa in ultimele zile, nu socheaza doar SUA, ci si Marea Britanie. Ele scot la iveala inclusiv legaturile dintre Rusia si Marea Britanie si cum Kremlinul trage…

- Un fost consilier al echipei de campanie a lui Donald Trump a recunoscut, in fata parlamentarilor americani, ca s-a intalnit cu oficiali rusi in iulie 2016, informeaza New York Times. Carter Page a negat in repetate randuri ca s-a intalnit cu membri ai Guvernului rus in timpul calatoriei sale la…

- In numeroase interviuri in ultimele luni, consilierul, Carter Page, fie a negat intalniri cu oficiali ai guvernului rus in timpul unei calatorii la Moscova in iulie 2016, fie a spus ca s-a intalnit "mai mult cu oameni de știința", potrivit ziarului. Page a trimis un e-mail cel puțin…

- Trump l-a calificat, marți, drept &"mincinos&" pe fostul sau consilier Geore Papadopoulos, unul din cei trei inculpați în ancheta privitoare la ingerința Rusiei în alegerile prezidențiale din noiembrie 2016, și a minimalizat rolul

- George Papadopoulos este veriga slaba care poate sa-i faca probleme presedintelui Donald Trump in investigatia condusa de procurorul special american Robert Mueller privind suspiciunea de amestec rusesc in alegerile americane. Papadopoulos a fost pus sub acuzare, luni, in cadrul acestei anchete si a…

- Potrivit cotidianului New York Times, autoritatile americane l-au convocat pe Paul Manafort, fostul sef de campanie al lui Donald Trump, si pe partenerul acestuia, Rick Gates, sa se prezinte in fata autoritatilor in cadrul anchetei privind implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA. FBI a…

- Decizie fara precedent in ancheta privind implicarea Rusiei in campania prezidențiala din Statele Unite. Fostul șef al campaniei lui Donald Trump, Paul Manafort, a fost inculpat de complot impotriva SUA. El a mers la sediul FBI, dupa ce a fost somat sa se predea autoritaților federale, in cadrul acestei…

- Primele acuzații oficiale pe urmele investigației speciale a amestecului Rusiei in alegerile prezidențiale din SUA au fost aduse fostului șef al sediului electoral al lui Donald Trump, Paul Manafort și fostului sau partener de afaceri Rick Gates, potrivit The New York Times. Totodata, Paul Manafort…

- Fostul director al campaniei candidatului Donald Trump, Paul Manafort, s-a predat luni procurorului special al Departamentului Justitiei Robert Mueller. Acesta e vizat de mai multe capete de acuzare. UPDATE 2: Fostul director al campaniei lui Donald Trump, Paul Manafort, este vizat de 12 capete de acuzare,…

- Scandalul alegerilor prezidențiale din Statele Unite ia amploare. Marele juriu stabilit de procurorul special Robert Mueller a formulat, sâmbata, primele acuzatii în cadrul anchetei asupra interferentelor Rusiei în alegerile americane, iar luni urmeaza sa se efectueze prima…

- ..."collusion," which doesn't exist. The Dems are using this terrible (and bad for our country) Witch Hunt for evil politics, but the R's...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2017 Un juriu federal de la Washington a aprobat, vineri, primele capete…

- Adversarii si aliatii presedintelui american Donald Trump asteapta in tensiune confirmarea oficiala a primelor acuzatii in cazul ancetei conduse de catre procurorul special Robert Mueller, privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane.

- Au fost formulate primele acuzații au in cadrul anchetei conduse de procurorul special Robert Mueller privind presupusa intervenție a Rusiei in alegerile din 2016, scrie CNN. Nu se știe inca despre ce acuzații este vorba și cine a este vizat, dar sursele citate de presa americana spun ca este posibil…

- Anchetatori americani s-au intalnit cu Christopher Steele, fostul spion britanic aflat la originea raportului informand despre contacte repetate intre echipa de campanie a lui Donald Trump și Rusia, a anunțat joi canalul de televiziune CNN, transmite AFP. Robert Mueller Anchetatorii…

- Parlamentarii americani, care ancheteaza presupusa ingerința a Rusiei in campania prezidențiala din 2016, și-au propus sa dea publicitații rezultatele investigației inainte de alegerile primare din primavara viitoare, de teama unei noi incercari a Moscovei in acest sens, relateaza joi France Presse.…

- Cifrele prezentate in premiera de Facebook subliniaza cat de eficienta ar putea fi implicarea in alegerile electorale prin intermediul media sociale, cu o investitie minima. Cumparatorii de anunturi de promovare au cheltuit doar 100.000 de dolari, pe parcursul a doi ani, si au vizat 10 milioane…