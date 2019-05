Donald Trump ameninţă Iranul cu distrugerea ”Daca Iranul vrea sa se bata, acesta va fi sfarsitul oficial al Iranului. Sa nu mai ameninte niciodata Statele Unite”, a tunat duminica, intr-un mesaj pe Twitter, locatarul Casei Albe. Tensiunile intre Washington si Teheran s-au exacerbat, in contextul in care Statele Unite au anuntat desfasurarea la Golful Persic a portavionului USS Abraham Lincoln si unor bombardiere de tip B-52, invocand ”amenintari” din partea Iranului.



Administratia Trump a ordonat personalului diplomatic neesential sa paraseasca Irakul, citand amenintari provenind de la grupari armate irakiene sustinute de Iran.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia din Irak a decis sa achizitioneze sisteme de rachete S-400 din Rusia, a declarat miercuri ambasadorul irakian la Moscova, Haidar Mansour Hadi, citat de agentia de presa Tass, potrivit mediafax.Citește și: PSD reacționeaza! ‘Iohannis e suparat ca Romaniei ii merge bine!’ "In…

- Fregata spaniola Mendez Nunez si cei 215 marinari au fost retrasi din grupul care insoteste portavionul USS Abraham Lincoln, o forta navala formata dintr-un portavion clasa Nimitz, un crucisator clasa Ticonderoga, patru distrugatoare clasa Arleigh Burke si mai multe nave de asistenta.Marti,…

- ”Daca ei (iranienii) fac ceva, vor suferi enorm”, a avertizat el luni, in cursul unei intalniri cu premierul Viktor Orban la Casa Alba.”Vom vedea ceea ce se va intampla cu Iranul”, a continuat el, preconizand Teheranului ”o mare problema” ”daca se intampla ceva”.Administratia…

- Germania regreta declaratiile facute de guvernul iranian si ii cere Teheranului sa nu adopte nicio masura agresiva, a afirmat miercuri un purtator de cuvant al diplomatiei de la Berlin, transmite dpa. Reprezentantul MAE german a adaugat ca Berlinul doreste sa mentina Iranul in acordul nuclear semnat…

- Iranul ar putea iesi din Tratatul Neproliferarii Nucleare (TNP), din cauza consolidarii sanctiunilor americane vizand sa sufoce exporturile de petrol iranian, a anuntat duminica ministrul iranian de Externe Mohammad Javad Zarif, relateaza Reuters, potrivit newss.ro.Donald Trump aplica, de cand…

- Seful Statului Major al armatei americane, generalul Kenneth McKenzie, a declarat sâmbata ca SUA vor desfasura toate resursele necesare pentru a contracara orice actiune periculoasa a Iranului, transmite canalul Sky News Arabia, citat de Reuters și Agerpres."Vom continua sa întindem…

- In pofida declaratiei privind incheierea razboiului impotriva SI in decembrie 2017, Irakul continua sa se confrunte cu atacuri desfasurate de celule jihadiste retrase in zone desertice sau foarte accidentate precum este cea a muntilor Hamrin, la nord de Bagdad, unde trupele au operat joi. "Unitatile…

- Ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, si-a anuntat luni seara demisia, prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina sa de Instagram, relateaza BBC. Cabinetul presedintelui iranian Hassan Rouhani a confirmat marti dimineata demisia ministrului de Externe Mohammad Javad Zarif, adaugand…