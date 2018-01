Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump a acuzat joi palestinienii ca au aratat "lipsa de respect" fata de Statele Unite si au anuntat suspendarea unor aujutoare financiare de sute de milioane de dolari daca acestia nu accepta sa participe la negocierile de pace sub egida Washingtonului, scrie AFP.

- Vicepresedintele american Mike Pence s-a recules marti la Zidul Plângerii de la Ierusalim, loc sacru al iudaismului, la fel cum facuse si presedintele Donald Trump în timpul vizitei din mai 2017, relateaza AFP. Mike Pence, purtând o kippa neagra pe cap, s-a sprijinit…

- Presedintele american Donald Trump va participa la Forumul economic de la Davos (Elvetia) din aceasta saptamana, a confirmat Casa Alba, in urma acordului incheiat pentru reluarea activitatii guvernului american, dupa trei zile de blocaj, relateaza AFP. "Daca totul se petrece cum am prevazut, in urma…

- Vicepresedintele american Mike Pence isi incepe sambata turneul in Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor declansate de decizia liderului de la Casa Alba, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, un turneu pe care trebuia initial sa-l efectueze luna trecuta. Prima oprire…

- Presedintele american Donald Trump doreste sa vorbeasca cu procurorul special Robert Mueller, care ancheteaza o eventuala complicitate intre echipa de campanie a candidatului republican si Moscova in timpul campaniei prezidentiale din 2016, a declarat joi avocatul presedintelui american, Ty Cob,…

- Guvernul nigerian l-a convocat luni pe ambasadorul SUA pentru a da explicatii in legatura cu afirmatiile presedintelui Donald Trump potrivit caruia unii imigranti din Africa si Haiti vin din 'tari de rahat' (shithole countries), a declarat ministrul de externe al Nigeriei, Geoffrey Onyeama, citat…

- Casa Alba a calificat miercuri drept 'revoltatoare' decizia prin care un judecator american a blocat in mod provizoriu abrogarea de catre presedintele Donald Trump a unui program ce le permite tinerilor intrati clandestin in SUA pe cand erau minori sa studieze si sa lucreze legal in aceasta tara,…

- Presedintele american Donald Trump se intalneste marti cu congresmeni republicani si democrati in incercarea de a ajunge la un compromis cu privire la soarta a mii de imigranti tineri si fara documente, ce risca sa fie deportati din Statele Unite.

- Ivanka Trump si sotul ei Jared Kushner au facut o intelegere atunci cand au venit la Washington sa lucreze la Casa Alba, si anume ca ”Prima Fiica” sa devina prima presedinta Statelor Unite, in cazul in care apare oportunitatea, potrivit unor fragmente din cartea lui Michael Wolff, dezvaluie The Guardian,…

- O carte despre primul an la conducerea Statelor Unitete al Americii al lui Donald Trump dezvaluie ca președintele se teme foarte tare sa nu fie otravit așa ca și-a luat niște masuri de precauție ciudate.

- Administratia presedintelui american Donald Trump a informat membrii Congresului ca va anunta in zilele urmatoare intreruperea "asistentei de securitate" pentru Pakistan, au declarat miercuri surse din cadrul Congresului SUA, citate de site-ul agentiei Reuters.

- "Iranul a esuat la toate nivelurile, in ciuda acordului extrem de prost cu administratia Obama", a scris Trump pe Twitter."Marele popor iranian este reprimat de multi ani. Vrea hrana si libertate. Bogatia Iranului este pradata, la fel si drepturile omului. Este timpul pentru o schimbare",…

- Miscarea Fatah a presedintelui Autoritatii Palestiniene Mahmoud Abbas a lansat un apel la manifestatii in interiorul si in jurul Ierusalimului, miercuri, impotriva vizitei vicepresedintelui american Mike Pence, asteptat in acea zi in Orasul Sfant.

- Fatah, miscarea presedintelui Autoritatii Palestiniene Mahmoud Abbas, a lansat sambata un apel la manifestatie in interiorul si in jurul Ierusalimului miercuri impotriva vizitei vicepresedintelui american, Mike Pence, asteptat in acea zi in Orasul Sfant, relateaza AFP. In acelasi timp,…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump au discutat joi despre programul nuclear nord-coreean, intr-o convorbire telefonica initiata de Washington, a anuntat Kremlinul, citat de AFP.

- Vicepresedintele SUA, Mike Pence, a decis amanarea vizitei oficiale in Israel, pe fondul tensiunilor izbucnite dupa hotararea presedintelui american, Donald Trump, de a recunoaste orasul Ierusalim drept capitala statului evreu, scrie presa israeliana.

- Președintele american, Donald Trump, a semnat bugetul de Aparare pentru anul 2018. Documentul consemneaza alocarea a aproape 700 de miliarde de dolari pentru cheltuielile armatei și prima marire a contingentului militar din ultimii șapte ani.

- Chitaristul Chris Rea s-a prabusit sambata seara pe scena de la Oxford Theatre, in timpul unui concert, potrivit The Guardian.Muzicianul, in varsta de 66 de ani, cunoscut pentru hit-ul "Driving Home For Christmas" din 1988, sustinea sambata, la New Theatre Oxford, cel de-al 35-lea concert…

- Președintele palestinian Mahmoud Abbas nu il va primi in vizita pe vicepreședintele american Mike Pence, a anunțat sambata un consilier al lui Abbas, dupa decizia președintelui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP. "Nu va avea loc nicio…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va fi supus unui examen medical la inceputul anului viitor și va permite doctorilor sa dea publicitații detalii cu privire la starea sa de sanatate, in concordanța cu practica utilizata pana in prezentTrump va fi examinat de un medic de

- Un responsabil al partidului palestinian Fatah a afirmat joi ca vicepresedintele american Mike Pence "nu este bine venit in Palestina", dupa decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP.Vizita lui Mike Pence in Israel si in teritoriile…

- Presedintele american Donald Trump a declansat furia palestinienilor si un val de dezaprobare chiar si dincolo de Orientul Mijlociu, recunoscand Ierusalimul drept capitala a Israelului, o decizie care se afla in contrast cu politicile predecesorilor sai.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca SUA recunosc orasul Ierusalim drept capitala a statului Israel, anunt care marcheaza o schimbare majora a politicii Washingtonului în Orientul Mijlociu, relateaza agentiile internationale de presa. ''Am hotarât ca…

- Uniunea Europeana nu are incredere in Guvernul Republicii Moldova, de aceea este necesara condiționarea asistenței macro-financiare de 100 de milioane de euro, afirmația aparține europarlamentarului roman, Siegfried Mureșan. Intr-un interviu pentru report.md, Mureșan spune ca Guvernul de la Chișinau…

- Presedintele american Donald Trump l-a informat pe omologul sau palestinian Mahmoud Abbas cu privire la „intentia sa de a transfera Ambasada Statelor Unite“ in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, a anuntat conducerea Autoritatii Palestiniene marti, in urma unei convorbiri telefonice intre cei doi lideri,…

- Presedintele socialist venezuelean Nicolas Maduro a anuntat infiintarea ”Petro”, o moneda virtuala bazata pe rezervele de petrol ale tarii, in lupta impotriva ”blocadei financiare” a Statelor Unite, relateaza AFP, preluata de News.ro. ”Anunţ că Venezuela va implementa…

- "Este regretabil faptul ca unii insista asupra realizarii acestui pas fara sa tina deloc seama de pericolele pe care acesta le genereaza in privinta stabilitatii Orientului Mijlociu si a intregii lumi", a declarat oficialul arab. Jared Kushner, ginerele lui Trump si emisarul american pentru…

- Presedintele american Donald Trump a notat, sambata, pe Twitter, ca l-a concediat pe Michael Flynn, care i-a fost consilier pe probleme de securitate nationala, dupa ce acesta a mintit FBI-ul si pe vicepresedintele Mike Pence.

- Textul, adoptat cu un scor strans, de 51 de voturi la 49, mai trebuie armonizat pana la sfarșitul anului cu versiunea adoptata la 16 noiembrie de Camera Reprezentanților. Anunțarea rezultatului votului, chiar de catre vicepreședintele american Mike Pence, a fost primita cu aplauze din partea republicanilor,…

- Președintele american Donald Trump a obținut o victorie importanta odata cu adoptarea de catre Senat, in noaptea de vineri spre sambata, a unei reforme istorice a fiscalitații și a unei uriașe reduceri de impozite, transmite AFP. Textul, adoptat cu un scor strâns, de 51 de voturi la…

- Donald Trump i-a transmis premierului britanic sa se concentreze pe „terorismul” care are loc in Marea Britanie dupa ce Theresa May l-a criticat pe presedintele american ca a distribuit pe Twitter clipuri ale extremei drepte, scrie The Guardian.

- Liderul Casei Albe, Donald Trump, „are serios in vedere“ sa mute ambasada Statelor Unite in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Declaratia a fost facuta marti de vicepresedintele american, Mike Pence, dupa ce presedintele SUA afirmase in octombrie ca amana aceasta promisiune electorala, transmite agentia…

- Congresul american a adoptat joi cheltuieli militare de aproape 700 de miliarde de dolari pentru anul bugetar 2018, mai mult decat ceruse președintele Donald Trump, relateaza AFP. Senatul a adoptat definitiv aceasta lege joi, în unanimitate, dupa validarea ei, marți, în…

- Regimul dicatorial din Coreea de Nord a anunțat miercuri ca președintele SUA Donald Trump trebuie „condamnat la moarte" dupa ce l-a jignit pe liderul suprem Kim Jong-un. Principalul ziar de stat din Coreea de Nord l-a criticat în termeni duri pe Donald Trump pentru insultele…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a numit luni un fost șef al gigantului farmaceutic american Eli Lilly, Alex Azar, la conducerea Ministerului Sanatații, informeaza AFP. "Ma bucur sa anunț ca îl numesc pe Alex Azar viitor secretar al sanatații. El va fi o…

- Tillerson a evocat deja la Beijing la sfarșitul lunii septembrie aceste "canale de comunicare" cu Phenianul, insa a fost criticat de președintele american Donald Trump, care a scris pe Twitter ca Tillerson "iși pierde timpul negociind". Insa, in cadrul actualului sau turneu in Asia, Donald…

- Iranul va deveni "o noua Coree de Nord" daca SUA vor face sa eșueze acordul nuclear semnat cu Teheranul in 2015, a atenționat președintele francez Emmanuel Macron intr-un interviu publicat joi in saptamanalul american Time, informeaza AFP. În interviu, Emmanuel Macron povestește…

- Mai multe alerte cu bomba s-au inregistrat luni in Japonia, incident foarte rar in arhipelag. Totul se intampla in contextul in care președintele american Donald Trump se afla in vizita oficiala in aceasta țara.

- Un om politic roman condamnat la inchisoare pentru fraudarea alegerilor incearca sa aranjeze intalniri cu vicepresedintele american Mike Pence si presedintele Camerei Reprezentantilor, Paul Ryan, se arata intr-un articol publicat joi pe Legistorm, site specializat in monitorizarea activitatii Congresului…

- Numit de unii “erou national”, un angajat al Twitter aflat in ultima sa zi la job a dezactivat contul presedintelui SUA. Acesta a fost reactivat rapid, insa stirea a facut oricum inconjurul lumii. 0 0 0 0 0 0 Contul @realdonaldtrump de pe Twitter a fost cazut timp de 11 minute.…

- Premierul Pavel Filip a transmis astazi un mesaj de condoleante Președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, și poporului american, in legatura cu atentatul comis pe 31 octombrie curent in orașul New York. „In aceste momente de grea incercare exprim solidaritatea deplina a Republicii Moldova…

- Premierul Pavel Filip a transmis miercuri, 1 noiembrie, condoleante presedintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, si poporului american, in legatura cu atentatul comis pe 31 octombrie in orasul New York, transmite IPN.

- Administrația președintelui american Donald Trump se opune unui controversat proiect de lege israelian care, potrivit criticilor, ar echivala cu o anexare de facto a coloniilor evreiești din jurul Ierusalimului, a declarat - duminica - un responsabil american, citat de AFP. Premierul israelian…