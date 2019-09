Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca dispune de „multe optiuni" pentru a raspunde Iranului dupa atacurile cu drone, de sambata impotriva infrastructurilor petroliere saudite, pe care Washingtonul le pune pe seama Iranului. Rebelii houthi din Yemen spun ca au drone noi „cu motoare…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca dispune de "multe optiuni" pentru a raspunde Iranului dupa atacurile comise sambata impotriva infrastructurilor petroliere saudite, pe care Washingtonul le imputa Teheranului, conform AFP."Exista multe optiuni. Exista optiunea ultima…

- Declaratia lui Rouhani a fost facuta in contextul altor semnale din partea unor oficiali iranieni, care au reactionat diferit la propunerea Frantei de a continua acordul si de a oferi Iranului linii de credit in valoare de 15 miliarde de dolari, pana la sfarsitul anului, in schimbul respectarii depline…

- Presedintele american, Donald Trump, a reiterat luni ca l-ar putea invita pe omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, la summitul G7 programat in anul 2020 in Statele Unite, desi Rusia a fost exclusa in 2014 din Grupul tarilor puternic industrializate, anunța MEDIAFAX.Citește și: Rareș Bogdan…

- Trump spune ca alte state trebuie sa preia lupta contra SI si ameninta cu eliberarea combatantilor straini prizonieriPresedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca alte state vor trebui sa preia lupta impotriva combatantilor Statului Islamic (SI), dand drept exemplu Rusia, Pakistan…

- Presedintele american Donald Trump a declarat astazi ca nimeni nu este autorizat sa discute cu Iranul in numele Statelor Unite. In acest context, l-a acuzat pe omologul sau francez Emmanuel Macron ca trimite "semnale amestecate" Teheranului in legatura cu posibile discutii, informeaza Reuters. "Stiu…

- "Siria respinge categoric acordul celor doi ocupanti american si turc privind crearea intitulatei zone de securitate", a indicat agentia oficiala Sana, care preia pozitia ministerului sirian al Afacerilor Externe.Potrivit Reuters, guvernul de la Damasc considera ca un acord intre Turcia…

- Tratatul INF, semnat de SUA si URSS in 1987, a interzis rachetele cu lansare de la sol capabile sa transporte focoase nucleare pe o distanta intre 500 si 5.500 de kilometri. In virtutea decretului care intra in vigoare de la semnarea sa, Rusia nu se mai conformeaza prevederilor tratatului. Decizia…