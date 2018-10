Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a somat, joi, Administratia mexicana sa opreasca afluxul de imigranti latino-americani, avertizand ca, in caz contrar, va mobiliza armata SUA pentru a inchide frontiera cu Mexicul."Ma uit la asaltul coordonat de Partidul Democrat (ei vor frontiere deschise…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat marti seara Honduras, Guatemala si El Salvador cu taierea ajutorului daca nu reusesc sa-i opreasca pe migranti sa le traverseze frontierele in drum spre SUA, relateaza DPA, potrivit Agerpres.ro.

- Organizatorul unei caravane de migranti din Honduras a fost retinut marti in Guatemala, in timp ce guvernul SUA a amenintat ca va retrage ajutorul acordat ambelor tari, precum si pentru El Salvador, in cazul in care fluxul de migranti care vor sa ajunga in SUA nu va fi oprit, relateaza Reuters.

- Cel puțin 12 persoane au murit din cauza alunecarilor de teren și a inundațiilor produse in urma ploilor torențiale din America Centrala, au informat duminica autoritațile din regiune, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Ploile torențiale, care au inceput joi, au afectat…