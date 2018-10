Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a somat, joi, Administratia mexicana sa opreasca afluxul de imigranti sud-americani, avertizand ca, in caz contrar, va mobiliza armata SUA pentru a inchide frontiera cu Mexicul."Ma uit la asaltul coordonat de Partidul Democrat (ei vor frontiere deschise si ...

- Presedintele SUA, Donald Trump, a salutat, luni dupa-amiaza, reconfigurarea Tratatului nord-american de liber-schimb (NAFTA), semnat cu Mexicul si Canada, afirmand ca presiunile comerciale au dat rezultat si ca vor fi sustinute sute de mii de locuri de munca in Statele Unite.

- Președintele american Donald Trump a amenințat ca ar putea intrerupe activitatea Administrației SUA in cazul in care democrații refuza sa voteze in favoarea propunerilor sale privind combaterea imigrației, inclusiv construirea unui zid la frontiera cu Mexicul, relateaza agenția The Associated Press,…

