- Dupa ce a fost intens criticat pentru ca nu a facut nicio vizita la trupele americane dislocate in afara țarii, președintele Donald Trump și soția sa, Melania, au mers, miercuri, cu ocazia Craciunului, intr-o vizita neasteptata in Irak. La cateva zile dupa anunțarea retragerii trupelor din Siria , cuplul…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca va ocoli Congresul si va recurge la armata pentru construirea zidului la granita cu Mexic, daca democratii se vor opune finantarii cerute, transmite Reuters. Intr-o serie de postari matinale pe Twitter, cu cateva ore inaintea intalnirii programate…

- Rusia va riposta la eventuala retragere a Statelor Unite din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), a avertizat luni seara presedintele Vladimir Putin."In mod natural, decizia Statelor Unite de retragere din acest Tratat nu poate fi lasata fara un raspuns din partea noastra", a declarat…

- Presedintele american Donald Trump a aparat din nou, sambata, decizia, foarte criticata, de a trimite mii de militari la frontiera cu Mexic, afirmand ca acestia vor ramane acolo 'atat timp cat va fi necesar', transmite AFP. 'Avem importante forte militare la frontiera de sud,…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat joi ca va inchide frontiera intre SUA si Mexic, in contextul in care mii de migranti traverseaza in prezent America Centrala pe jos in speranta de a ajunge in Statele Unite, informeaza agerpres.ro.

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat ca va trimite armata pentru a inchide granita cu Mexicul, intr-o postare pe Twitter in care ataca democratii si mai multe tari din America Centrala.

