Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a fost aspru criticat in urma discursului susținut la Casa Alba despre incidentul cumplit de la o școala din Florida, in urma caruia au murit 17 elevi. Președintele SUA a fost surprins cu o hartiuța pe care scria tot ceea ce trebuia sa le zica supraviețuitorilor, iar pe…

- Aceasta idee, extrem de controversata, a fost dur criticata miercuri seara (ora locala) intr-o dezbatere organizata in apropiere de Miami de CNN, intr-o sala in care au fost prezente mii de persoane. ”Voi fi formata ca politista pe langa educarea acestor copii?”, a intrebat Ashley Kurth, o profesoara…

- Presedintele american Donald Trump este favorabil unei 'ameliorari' a controlului antecedentelor judiciare ale cumparatorilor de arme de foc, a comunicat luni Casa Alba, la cateva zile dupa atacul armat produs intr-un liceu din Florida, transmit AFP si Reuters. 'In timp ce discutiile continua si…

- Presedintele american Donald Trump il va primi pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Alba pe 5 martie, au declarat vineri oficiali americani, relateaza Reuters. 'Presedintele (Trump) are o relatie extraordinara cu premierul (Netanyahu) si asteapta cu nerabdare sa il intalneasca', a afirmat…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca va merge in Parkland, unde un tanar de 19 ani a impuscat mortal 17 persoane la un liceu din Florida, relateaza AFP si Reuters. 'Intentionez sa merg in Parkland, sa ma intalnesc cu familiile si cu autoritatile locale, si sa coordonez raspunsul…

- Presedintele american Donald Trump nu este ingrijorat in legatura cu posibilitatea unor proteste impotriva sa in cursul vizitei pe care liderul de la Casa Alba ar urma sa o intreprinda anul acesta in Marea Britanie, a declarat Woody Johnson, ambasadorul SUA la Londra, potrivit postului France 24. …

- "Impreuna, sa construim o America sigura, puternica si mandra", a lansat el in primul sau discurs despre "Starea Natiunii" urmarit in direct de zeci de milioane de telespectatori. Intr-un lung discurs sarac in detalii sau anunturi, liderul de la Casa Alba a adoptat un ton mai conciliant…

- Uniunea Europeana va reactiona rapid daca Statele Unite restrictioneaza exporturile europene, avertizeaza Comisia Europeana, dupa ce presedintele american, Donald Trump, a promis masuri pentru contracararea politicilor comerciale "foarte incorecte" ale Bruxellesului. Presedintele SUA,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca ar adopta o atitudine mai "dura" decat premierul britanic Theresa May in ceea ce priveste negocierile pentru Brexit si a amenintat ca ar putea confrunta Uniunea Europeana in privinta politicilor comerciale "foarte incorecte" ale UE fata de SUA.…

- Presedintele american, Donald Trump, ar fi dispus sa semneze Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, numai daca include modificari importante, potrivit extraselor dintr-un interviu care urmeaza sa fie difuzat duminica de postul britanic de televiziune ITV. In iunie 2017, Donald…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri un compromis in ceea ce priveste chestiunea extrem de delicata a imigratiei, propunand sa ofere cetatenie americana pe o perioada de 10 pana la 12 ani asa numitilor 'dreamers' (visatori), cei cateva sute de mii de imigranti sositi pe teritoriul…

- Donald Trump va gazdui prima vizita de stat pentru presedintele francez Emmanuel Macron, care va vizita Casa Alba la finalul lunii aprilie. Programul vizitei lui Macron, potrivit unui oficial al Casei Albe, va cuprinde si o prima cina oficiala organizata de Trump si sotia lui, Melania. Donald Trump…

- Presedintele american Donald Trump va participa la Forumul economic de la Davos (Elvetia) din aceasta saptamana, a confirmat Casa Alba, in urma acordului incheiat pentru reluarea activitatii guvernului american, dupa trei zile de blocaj, relateaza AFP. "Daca totul se petrece cum am prevazut, in urma…

- Nu sunt probleme cu sanatatea mintala a lui Donald Trump. Presedintele american a solicitat un test cognitiv, „Montreal cognitive assessment” (Moca), ca parte a primei examinari medicale la care a fost supus dupa instalarea la Casa Alba. Donald Trump a obtinut punctajul…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat duminica ziarul Wall Street Journal ca l-ar fi citat "intentionat gresit" atunci cand liderul de la Casa Alba s-a referit la relatiile sale cu omologul sau nord-coreean Kim Jong-Un.

- Presedintele american Donald Trump a acuzat duminica ziarul Wall Street Journal - unul dintre cotidianele cele mai respectate din tara - ca l-a citat intentionat gresit atunci cand liderul de la Casa Alba s-a referit la relatiile sale cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, informeaza AFP. …

- Presedintele american a confirmat suspendarea sanctiunilor economice contra Iranului ridicate in cadrul acestui acord incheiat cu Teheranul si celelalte mari puteri (Marea Britanie, Franta, Rusia, China si Germania). Casa Alba a avertizat insa ca este "ultima suspendare pe care o va semna"."Este…

- Statele Unite raman deocamdata in acordul istoric din 2015 privind programul nuclear iranian, dar Donald Trump a lansat vineri un ultimatum europenilor ca sa il ajute sa il inaspreasca in urmatoarele luni daca vor sa evite retragerea efectiva a Washingtonului, transmite AFP. Presedintele…

- Presedintele SUA, Donald Trump, este binevenit la Londra si a acceptat invitatia de a efectua o vizita, a declarat vineri un purtator de cuvant al premierului britanic Theresa May, dupa ce liderul american a anulat o vizita in capitala britanica.

- Casa Alba a calificat miercuri drept 'revoltatoare' decizia prin care un judecator american a blocat in mod provizoriu abrogarea de catre presedintele Donald Trump a unui program ce le permite tinerilor intrati clandestin in SUA pe cand erau minori sa studieze si sa lucreze legal…

- Presedintele american Donald Trump intentioneaza sa participe la Forumul Economic Mondial de la Davos, in Elvetia, care va avea loc in perioada 22-26 ianuarie, a anuntat marti Casa Alba, potrivit AFP si Reuters. Presedintele american "va profita de ocazie pentru a-si prezenta programul sau 'America…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat marti ca o apreciaza pe Oprah Winfrey, dar convingerea sa este ca ea nu va candida la Casa Alba, relateaza AFP. "O cunosc foarte bine (...) O apreciez", a afirmat Donald Trump, intrebat in legatura cu eventualele ambitii politice ale actritei, producatoarei…

- Presedintele american Donald Trump intentioneaza sa participe la Forumul Economic Mondial de la Davos, in Elvetia, care va avea loc in perioada 22-26 ianuarie, a anuntat marti Casa Alba, potrivit AFP si Reuters. Presedintele american "va profita de ocazie pentru a-si prezenta programul…

- Presedintele american Donald Trump se intalneste marti cu congresmeni republicani si democrati in incercarea de a ajunge la un compromis cu privire la soarta a mii de imigranti tineri si fara documente, ce risca sa fie deportati din Statele Unite, relateaza Reuters. Trump, republicanii…

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a autodeclarat sâmbata un "geniu foarte stabil", dupa aparitia, vineri, a unei carti extrem de critice la adresa sa în care îi este pusa la îndoiala capacitatea de a-si exercita functia, relateaza Reuters. ,,De fapt,…

- „Este plina de minciuni, intrepretari gresite si surse care nu exista", a scris Donald Trump pe Twitter, dupa ce avocatii sai au incercat sa-i blocheze publicarea. Presedintele american spune ca nici nu i-a autorizat vreodata autorului cartii accesul la Casa Alba. - V-a tradat Steve Bannon, domnule…

- Un avocat al presedintelui american Donald Trump a anuntat joi ca se desfasoara demersuri pentru anularea imediata a publicarii unei carti despre campania acestuia pentru presedintie si despre primele luni ale sale la Casa Alba, carte considerata de Trump plina de minciuni, dezinformari si relatari…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca fostul strateg sef al Casei Albe Steve Bannon si-a pierdut nu doar slujba, ci si mintile, atunci cand a fost concediat, informeaza NEWS.RO, citand Reuters.Citeste si: Dana Grecu, anunt CONTROVERSAT, in direct: 'De astazi sunt Dana…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat marti sa taie ajutorul financiar acordat de SUA palestinienilor, aducand ca argument lipsa lor de apetit pentru negocierile de pace pe care Casa Alba vrea sa le relanseze, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Noi platim palestinienilor SUTE DE MILIOANE…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a transmis liderului de la Casa Alba, Donald Trump, ca iși dorește o „cooperare pragmatica” si un „dialog constructiv” cu SUA, informeaza Agerpres.

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat miercuri cu taierea ajutorului financiar pentru tarile care vor vota in favoarea proiectului de rezolutie a Natiunilor Unite care cere Statelor Unite sa renunte la decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite Reuters.…

- Președintele SUA Donald Trump a vorbit la telefon, joi, cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Cei doi lideri discutând &"sa lucreze împreuna pentru a rezolva situația foarte periculoasa din Coreea de Nord&", a procizat Casa Alba.

- Presedintele american, Donald Trump, a chemat luni, la cateva ore dupa atentatul de la New York, soldat cu trei raniti, la reformarea unui sistem de imigrare "lax" care "permite prea multor oameni periculosi" sa intre in Statele Unite, transmite AFP.Subliniind ca barbatul arestat in acest…

- Donald Trump, suspect ca a suferit un AVC in timpul discursului in care a anunțat ca Ierusalimul este recunoscut de SUA drept capitala Israelului. Președintele american va fi supus unor investigații medicale, la inceputul anului viitor, a transmis Casa Alba citata de NBC News. Mai multe persoane au…

- Președintele american, Donald Trump va fi supus unui examen medical la inceputul anului viitor. Anunțul a fost facut la o zi dupa exprimarea unor ingrijorari, referitoare la starea de sanatate a lui Donald Trump.

- Președintele american, Donald Trump, va anunța miercuri recunoașterea Ierusalimului drept capitala a Israelului și va ordona inceperea procesului de mutare, de la Tel Aviv in acest oraș, a ambasadei americane, au indicat inalți oficiali ai guvernului SUA, care au dorit sa-și pastreze anonimatul,…

- Decizia de relocare a Ambasadei Statelor Unite in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, recent anunțata de catre președintele Donald Trump a fost amanata, anunța Reuters care adauga ca, potrivit Autoritații Palestiniene, aceasta mutare ar putea fi comparata cu ”un sarut al morții”. Aceasta amanare a deciziei…

- Președintele american Donald Trump a explicat luni dimineața ca 'ii pare foarte rau' pentru fostul sau consilier pe probleme de securitate naționala, Michael Flynn, inculpat vineri pentru ca a mințit FBI in legatura cu convorbirile sale cu ambasadorul Rusiei in SUA, informeaza AFP. 'Îmi…

- Presedintele american, Donald Trump, a decis sa retraga Statele Unite dintr-un Pact mondial al ONU care viza imbunatatirea gestionarii internationale a imigrantilor si refugiatilor, considerat "incompatibil" cu politica sa legata de imigratie, a anuntat sambata misiunea americana la ONU.…

- Președintele american, Donald Trump, a decis sa retraga Statele Unite dintr-un Pact mondial al ONU vizand imbunatațirea gestionarii internaționale a migranților și refugiaților, considerat "incompatibil" cu politica sa migratorie, a anunțat sambata misiunea SUA de pe langa Națiunile Unite, transmite…

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata - in prima sa reactie dupa ce fostul sau consilier pe probleme de securitate nationala, Michael Flynn, a recunoscut ca a mintit FBI - ca nu a existat "absolut nicio complicitate" intre echipa sa de campanie si Rusia, informeaza Reuters si AFP.Trump…

- Presedintele american Donald Trump a organizat traditionala receptie de Craciun cu corpul de presa de la Casa Alba, la eveniment participand mai putine companii media fata de anul trecut, pe fondul...

- Președintele american Donald Trump a organizat vineri tradiționala recepție de Craciun cu corpul de presa de la Casa Alba, la eveniment participand mai puține companii media fața de anul trecut, pe fondul boicotului unor ziariști și sub incidența unei vești deloc placute pentru fostul magnat american,…

- Premierul britanic Theresa May a criticat decizia presedintelui american Donald Trump de a distribui pe Twitter videoclipuri anti-musulmane postate de catre un politician britanic de extrema dreapta. In replica, Trump i-a raspuns lui May ca ar trebui sa fie mai atenta la terorismul din tara.…

- Președintele american, Donald Trump, il va primi vineri, la Casa Alba, pe premierul Libiei, Fayez al-Sarraj, transmite Reuters. Cei doi oficiali vor discuta despre cooperarea antiterorista și modalitațile de dezvoltare a relațiilor bilaterale, a anunțat miercuri Casa…

- Președintele american, Donald Trump, a lansat un avertisment serios Coreii de Nord care a efectuat un tir cu o racheta balistica intercontinentala și a promis ca "ne vom ocupa de asta", relateaza AFP. La rândul sau, șeful Pentagonului, Jim Mattis, a afirmat ca acest…

- Presedintele american Donald Trump l-a informat pe omologul sau turc, Recep Erdogan, ca SUA vor ajusta sprijinul militar oferit partenerilor din Siria, potrivit Casei Albe, dupa ce Ankara a anuntat ca Washingtonul va inceta sa furnizeze arme militiilor kurde din Siria, informeaza BBC News online. Casa…