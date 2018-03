Donald Trump ameninţă: ATACUL va începe cât mai curând "Nu aceasta este calea pe care o preferam, dar este o cale pe care am demonstrat ca o putem urma si suntem pregatiti sa o urmam din nou", a declarat luni dupa-amiaza ambasadorul SUA, Nikki Haley, in Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite.



"Atunci cand comunitatea internationala esueaza in masurile luate, exista momente cand tarile sunt nevoite sa lanseze propriile actiuni", a argumentat Nikki Haley.



Avertismentul lui Nikki Haley intervine in care Consiliul de Securitate ONU insista pentru aplicarea imediata a armistitiului umanitar de 30 de zile in Damasc si in suburbia… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

