Donald Trump: Alegătorii de culoare nu îl vor vota pe democratul Joe Biden Luni, pe drumul de intoarcere din vizita in Japonia, Trump a scris mai multe mesaje pe Twitter, in care reaminteste ca Biden a sprijinit in 1994, cand era senator, o lege care impunea pedeapsa cu inchisoarea pe viata pentru anumiti recidivisti ajunsi la a treia condamnare.



"Oricine e asociat cu Legea Penala din 1994 nu va avea nicio sansa de a fi ales", a scris presedintele. "In special, africano-americanii nu vor putea sa voteze pentru tine", a adaugat el.



Trump a renuntat la atitudinea dura fata de infractiuni si a continuat, folosind ca de obicei majuscule si porecla pe…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

